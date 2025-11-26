Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará pode cravar permanência na Série A no próximo sábado, 29; veja cenários

Vovô precisa vencer a Raposa no Castelão e torcer por ao menos dois tropeços nos jogos de Fortaleza, Santos e Vitória na 36ª rodada
Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Em busca da meta de 45 pontos para assegurar permanência na Série A para 2026, o Ceará pode cravar o lugar na elite da próxima temporada já no próximo sábado, 29, em caso vitória sobre o Cruzeiro e tropeços de ao menos dois adversários que lutam contra o rebaixamento.

O Vovô recebe a Raposa no sábado, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão. O time de Porangabuçu está na 14ª posição, com 42 pontos, a quatro de distância do Santos, primeira equipe do Z-4. Em caso de triunfo, portanto, o Alvinegro chegaria aos 45 pontos almejados.

Para que não haja mais matematicamente riscos de queda, o Ceará vai ficar de olho nos confrontos de Fortaleza, Santos e Vitória na rodada. Dos três rivais, se dois tropeços acontecerem já serão suficientes para o Vovô, somados a uma vitória contra o Cruzeiro.

O Tricolor visita o RB Bragantino nesta quarta-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), e teria de empatar ou perder. O Leão está com 34 pontos, na 18ª posição.

Na sexta, 28, o Santos recebe o Sport, a partir das 21h30min, na Vila Belmiro. O Peixe também não pode vencer — isto é, terá de empatar ou ser derrotado — pela matemática do Ceará. O Peixe soma 38 pontos, na 17ª colocação.

Já no próprio sábado, o Vitória encara o Mirassol no Barradão, em Salvador (BA), às 16 horas. O Rubro-Negro, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos, em 16º lugar, precisa perder para o time paulista para facilitar o cenário do Alvinegro.

A equipe de Porangabuçu, portanto, já entrará em campo diante da Raposa ciente dos resultados do trio na rodada e se uma vitória já garantirá matematicamente a presença na Série A para 2026.

Nas duas rodadas finais da competição, o Vovô terá pela frente os dois postulantes ao título nacional: o Flamengo, no próximo dia 3, às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Palmeiras, no dia 7, às 16 horas, no Castelão.

Cenários favoráveis para o Ceará cravar permanência na Série A no sábado, 29:

  • Fortaleza empatar ou perder contra o RB Bragantino; e/ou
  • Santos empatar ou perder contra o Sport; e/ou
  • Vitória perder para o Mirassol

Com informações de Thiago Minhoca

