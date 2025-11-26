Ceará pode cravar permanência na Série A no próximo sábado, 29; veja cenários

Jogadores do Ceará comemoram gol no jogo Ceará x Fluminense, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em busca da meta de 45 pontos para assegurar permanência na Série A para 2026, o Ceará pode cravar o lugar na elite da próxima temporada já no próximo sábado, 29, em caso vitória sobre o Cruzeiro e tropeços de ao menos dois adversários que lutam contra o rebaixamento.

Na sexta, 28, o Santos recebe o Sport, a partir das 21h30min, na Vila Belmiro. O Peixe também não pode vencer — isto é, terá de empatar ou ser derrotado — pela matemática do Ceará. O Peixe soma 38 pontos, na 17ª colocação. Já no próprio sábado, o Vitória encara o Mirassol no Barradão, em Salvador (BA), às 16 horas. O Rubro-Negro, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos, em 16º lugar, precisa perder para o time paulista para facilitar o cenário do Alvinegro.