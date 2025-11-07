Pedro Henrique comenta parceria com Vina e Pedro Raul: "Fácil falar e fácil jogar"Para o duelo contra o Timão, o Vovô não poderá contar com Vina e Pedro Raul, com o primeiro cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo e o segundo não podendo jogar por força de contrato,
Após o empate em 1 a 1 no Clássico-Rei, o atacante Pedro Henrique concedeu entrevista coletiva no CT de Porangabuçu. O momento antecede o duelo contra o Corinthians, que acontece neste domingo, 9, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), válido pelo Campeonato Brasileiro.
Para o duelo contra o Timão, o Vovô não poderá contar com Vina e Pedro Raul, com o primeiro cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo e o segundo não podendo jogar por força de contrato, uma vez que pertence à equipe paulista.
Indagado sobre a ausência de dois dos melhores jogadores do time, Pedro Henrique valorizou a importância de ambos, mas afirmou que os substitutos irão manter o nível de atuação.
"Falar sobre dois atletas de alto nível assim é muito fácil, fácil falar e fácil jogar. Vina agregou muito no quesito experiência, no discernimento de o que é ser Ceará, o que é jogar aqui. No clássico, percebi o quanto ele queria estar novamente aqui. Meu xará (Pedro Raul) vem fazendo gols importantes como sempre fez na carreira. Todo atacante tem altos e baixos, mas em momentos decisivos ele sempre deu uma resposta positiva'", disse.
"Falando pelo jogo de ontem, fala muito da nossa identidade, forma de jogar. Às vezes não agrada quem assiste, mas temos que fazer as coisas, objetivos, foco, com muita humildade e pé no chão, sabendo das nossas qualidades e limitações. Sempre soubemos o que fazer e como fazer. Temos um professor que deixa claro as nossas qualidades e o que pudemos melhorar", complementou.
Pedro Henrique agradece presença da torcida no Clássico
O camisa 7 utilizou o espaço para parabenizar a festa realizada pela torcida alvinegra no Clássico-Rei da quinta-feira, 6. O atacante também classificou que o empate tem "gosto de vitória" pelas circunstâncias do jogo.
"Agradecer a presença e a festa linda que o nosso torcedor fez ontem. Pelo dia e horário, sabíamos das dificuldades de comparecer ao jogo. Agradeço em nome do grupo, em nome de todos, a presença do nosso torcedor, o comportamento dele", disse.
"Digo o comportamento por tudo o que a gente precisou para empatar a partida. Um sentimento de vitória por tudo o que a gente passou no jogo, por sair perdendo, por ter feito um jogo bom sabendo da situação e da qualidade do adversário. Nenhum clássico foi fácil e exigiu mentalmente de todo o grupo", complementou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente