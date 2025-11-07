Pedro Henrique comenta parceria com Vina e Pedro Raul: "Fácil falar e fácil jogar"

Pedro Henrique durante Coletiva em Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos/Ceará

Após o empate em 1 a 1 no Clássico-Rei, o atacante Pedro Henrique concedeu entrevista coletiva no CT de Porangabuçu. O momento antecede o duelo contra o Corinthians, que acontece neste domingo, 9, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), válido pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Timão, o Vovô não poderá contar com Vina e Pedro Raul, com o primeiro cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo e o segundo não podendo jogar por força de contrato, uma vez que pertence à equipe paulista.

Pedro Henrique agradece presença da torcida no Clássico O camisa 7 utilizou o espaço para parabenizar a festa realizada pela torcida alvinegra no Clássico-Rei da quinta-feira, 6. O atacante também classificou que o empate tem "gosto de vitória" pelas circunstâncias do jogo. "Agradecer a presença e a festa linda que o nosso torcedor fez ontem. Pelo dia e horário, sabíamos das dificuldades de comparecer ao jogo. Agradeço em nome do grupo, em nome de todos, a presença do nosso torcedor, o comportamento dele", disse.