Ceará x Fortaleza: Clássico-Rei da Série A teve 2º maior público do duelo em 2025

Ceará x Fortaleza: Clássico-Rei da Série A teve 2º maior público do duelo em 2025Confronto do returno do Brasileirão teve 51.120 torcedores presentes na Arena Castelão, com uma renda bruta de R$ 1.438.982,00
O empate por 1 a 1 entre Ceará e Fortaleza, nessa quinta-feira, 6, pela 32ª rodada da Série A, contou com boa presença das torcidas na Arena Castelão. Os 51.120 presentes representaram o segundo maior público do principal confronto do futebol cearense na temporada 2025.
O público pagante foi de 51.084, entre alvinegros e tricolores, além de 36 não pagantes, perfazendo o número total. O jogo teve renda bruta de R$ 1.438.982,00, com um faturamento líquido de R$ 657.890,70, dividido de forma igualitária entre os clubes (R$ 328.945,35 para cada).
As torcidas fizeram bela festa nas arquibancadas, com mosaicos, provocações, cânticos e bandeirões. Mandante, o Vovô teve torcedores em maior quantidade e fez a festa com o gol no fim, ampliando a invencibilidade no confronto para dez jogos — seis empates e quatro vitórias.
O Clássico-Rei com maior presença das torcidas foi na segunda partida da final do Campeonato Cearense, em 22 de março, que teve 53.676 pessoas, com renda de R$ 1.574.557.
No total, os cinco encontros entre Ceará e Fortaleza levaram 183.849 torcedores ao Gigante da Boa Vista e geraram uma renda bruta de R$ 6.320.221. Foram três embates pelo Estadual e outros dois pelo Brasileirão.
Clássico-Rei: públicos dos jogos de 2025
- 22/3/2025 - Ceará 1x1 Fortaleza (Campeonato Cearense): 53.676 torcedores presentes
- 6/11/2025 - Ceará 1x1 Fortaleza (Brasileirão Série A): 51.120 torcedores presentes
- 8/2/2025 - Fortaleza 1x2 Ceará (Campeonato Cearense): 42.464 torcedores presentes
- 15/3/2025 - Fortaleza 0x1 Ceará (Campeonato Cearense): 36.589 torcedores presentes
- 13/7/2025 - Fortaleza 0x1 Ceará (Brasileirão Série A): 32.157 torcedores presentes
- Total: 183.849 torcedores presentes
Clássico-Rei: renda bruta dos jogos de 2025
- 22/3/2025 - Ceará 1x1 Fortaleza (Campeonato Cearense): R$ 1.574.557,00
- 6/11/2025 - Ceará 1x1 Fortaleza (Brasileirão Série A): R$ 1.438.982,00
- 8/2/2025 - Fortaleza 1x2 Ceará (Campeonato Cearense): R$ 1.284.370,00
- 15/3/2025 - Fortaleza 0x1 Ceará (Campeonato Cearense): R$ 1.022.277,00
- 13/7/2025 - Fortaleza 0x1 Ceará (Brasileirão Série A): R$ 1.000.035,00
- Total: R$ 6.320.221