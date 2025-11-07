Ceará x Fortaleza: Clássico-Rei da Série A teve 2º maior público do duelo em 2025

Torcidas de Ceará e Fortaleza em Clássico-Rei no Castelão / Crédito: Afonso Ribeiro

O empate por 1 a 1 entre Ceará e Fortaleza, nessa quinta-feira, 6, pela 32ª rodada da Série A, contou com boa presença das torcidas na Arena Castelão. Os 51.120 presentes representaram o segundo maior público do principal confronto do futebol cearense na temporada 2025. O público pagante foi de 51.084, entre alvinegros e tricolores, além de 36 não pagantes, perfazendo o número total. O jogo teve renda bruta de R$ 1.438.982,00, com um faturamento líquido de R$ 657.890,70, dividido de forma igualitária entre os clubes (R$ 328.945,35 para cada).