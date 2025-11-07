Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-Corinthians, Pedro Henrique mira fim do tabu do Ceará na Neo Química Arena

O Ceará nunca venceu o clube do Parque São Jorge na Neo Química Arena em jogos de Campeonato Brasileiro
O atacante Pedro Henrique concedeu entrevista coletiva sexta-feira, 7, no CT de Porangabuçu, em momento que antecede o duelo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O Ceará vem embalado do empate heroico no Clássico-Rei e encara o clube paulista neste domingo, 9, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Os cearenses jamais bateram o Timão em solo paulista no Campeonato Brasileiro, triunfando contra o clube do Parque São Jorge fora de casa somente uma vez, em jogo da Copa do Brasil 2019. O atacante, porém, diz não estar assustado com a marca e acredita no bom momento de sua equipe.

"Tabu existe para ser quebrado. Contra o São Paulo a gente quebrou um tabu de muitos anos e quem sabe domingo a gente não bate outro tabu", afirmou.

Após o duelo contra o Corinthians, o Vovô encara o Internacional e encerra sua temporada atuando, consecutivamente, os quatro clubes que formam o G4 do Campeonato Brasileiro. Sobre a sequência difícil, o camisa 7 acredita que o segredo é pensar jogo a jogo.

"O segredo do nosso pé no chão o é passo a passo, sempre concentrar no adversário seguinte, sem fazer essa programação longa, sem fazer a matemática. Nesse momento é jogo a jogo. Sobre ser do Z4, G4 ou intermediário, a gente já fez grandes partidas contra todas as colocações, principalmente no final do primeiro turno, a gente deu uma resposta boa contra o G4. Então ali na frente, quando precisarmos novamente enfrentar essas equipes, o professor Condé e a nossa comissão vão nos preparar para esses duelos", conclui.

Pedro Henrique comemora boa fase no Ceará

Tendo passado por lesões e momentos de inconsistência na temporada, Pedro Henrique vem ganhando protagonismo e é considerado titular no esquema de Léo Condé. Na coletiva, o atacante comemorou o bom momento e agradeceu o apoio vindo das arquibancadas.

"Sou muito feliz jogando aqui. Sou muito bem tratado, gosto da cidade, minha família gosta muito daqui e tudo que aconteceu e vem acontecendo é a base de muito trabalho, de muita entrega, muitos momentos que eu ou vários jogadores fomos para os jogos, às vezes com dores, com injeções, com muita coisa. Acho que todo o sacrifício é válido, por tudo que representa o Ceará, por tudo que a gente viu ontem. Não só com o bandeirão, mas o comportamento, o como o torcedor respira o Ceará aqui", disse.

"Isso é muito bonito de se ver. Tenho quase 15 anos de carreira profissional, mas passa tão rápido que a gente tenta aproveitar o máximo que dá, e eu vivo isso intensamente, em alguns momentos, até intensamente demais. A gente tem que ter um pouquinho de controle de energia, um controle de emoção dentro das partidas, mas com certeza é um motivo de muito orgulho e prazer vestir essa camisa", concluiu.



 

