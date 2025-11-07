Ex-Corinthians, Pedro Henrique mira fim do tabu do Ceará na Neo Química Arena

Pedro Henrique, do Ceará, e Hércules, do Fluminense, durante partida do Brasileirão 2025 / Crédito: Samuel Setubal

O atacante Pedro Henrique concedeu entrevista coletiva sexta-feira, 7, no CT de Porangabuçu, em momento que antecede o duelo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O Ceará vem embalado do empate heroico no Clássico-Rei e encara o clube paulista neste domingo, 9, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Os cearenses jamais bateram o Timão em solo paulista no Campeonato Brasileiro, triunfando contra o clube do Parque São Jorge fora de casa somente uma vez, em jogo da Copa do Brasil 2019. O atacante, porém, diz não estar assustado com a marca e acredita no bom momento de sua equipe.

Pedro Henrique comemora boa fase no Ceará Tendo passado por lesões e momentos de inconsistência na temporada, Pedro Henrique vem ganhando protagonismo e é considerado titular no esquema de Léo Condé. Na coletiva, o atacante comemorou o bom momento e agradeceu o apoio vindo das arquibancadas. "Sou muito feliz jogando aqui. Sou muito bem tratado, gosto da cidade, minha família gosta muito daqui e tudo que aconteceu e vem acontecendo é a base de muito trabalho, de muita entrega, muitos momentos que eu ou vários jogadores fomos para os jogos, às vezes com dores, com injeções, com muita coisa. Acho que todo o sacrifício é válido, por tudo que representa o Ceará, por tudo que a gente viu ontem. Não só com o bandeirão, mas o comportamento, o como o torcedor respira o Ceará aqui", disse.