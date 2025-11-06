Pedro Raul comemora gol de empate no Clássico-Rei e avalia resultado como "justo"Após o 1 a 1 contra o Fortaleza, o camisa 9 concedeu entrevista e ressaltou a manutenção do tabu por parte do Alvinegro
O Ceará garantiu um empate heroico com um gol de seu artilheiro nos acréscimos do jogo. Pedro Raul marcou aos 46 minutos da etapa complementar e deixou tudo igual na Arena Castelão. O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira, 6, e deixou o Vovô na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Após o jogo, o camisa 9 concedeu entrevista e ressaltou a manutenção do tabu por parte do Alvinegro. O centroavante também citou a melhora de rendimento do Leão nas últimas rodadas e avaliou que o empate foi um resultado condizente ao que foi visto em campo.
"Viemos para ganhar o jogo, enfrentamos uma equipe que tem reagido na competição, é nosso rival. Não perder também é muito importante em Clássico. Não ganhamos, mas também não perdemos. Acho que o resultado foi justo, sendo bem sincero, acho que o resultado foi justo", disse o jogador.
Pedro Raul é desfalque do Vovô para a próxima partida, uma vez que por pertencer ao Corinthians, não atua por força de contrato. Apesar disso, o camisa 9 motivou os companheiros de equipe e comentou sobre o distanciamento da zona de rebaixamento.
"Feliz pelo gol. Terminamos invictos nos clássicos. Muito feliz. Semana que vem infelizmente não jogo, mas vou torcer pelos meus companheiros e vou me recuperar. Temos 39 pontos, a permanência é ali nos 42 ou 43 e depois é alçar voos maiores", afirma.
Pedro Raul também foi relembrado de sua artilharia no ano. O centroavante é o atleta com mais gols pelo Ceará em 2025, sendo 16 no total e 10 no Campeonato Brasileiro. O atacante se mostrou feliz com a marca e demonstrou ambição ao citar que ainda não está satisfeito com os números.
"Quero mais. Não estou satisfeito com 10 gols, quero marcar quantos gols que eu puder fazer", disse.