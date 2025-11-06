Pedro Raul comemora gol de empate no Clássico-Rei e avalia resultado como "justo"

Fila do perdão para Pedro Raul é uma boa ideia / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará garantiu um empate heroico com um gol de seu artilheiro nos acréscimos do jogo. Pedro Raul marcou aos 46 minutos da etapa complementar e deixou tudo igual na Arena Castelão. O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira, 6, e deixou o Vovô na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o camisa 9 concedeu entrevista e ressaltou a manutenção do tabu por parte do Alvinegro. O centroavante também citou a melhora de rendimento do Leão nas últimas rodadas e avaliou que o empate foi um resultado condizente ao que foi visto em campo.