Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após empate, Ceará amplia invencibilidade no Clássico-Rei para dez jogos

Após empate, Ceará amplia invencibilidade no Clássico-Rei para dez jogos

A sequência sem perder para o rival foi iniciada em abril de 2023. Desde então, o Vovô venceu o Leão quatro vezes, além de cinco empates
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com o empate diante do Fortaleza na quinta-feira passada, conquistado quase nos acréscimos do segundo tempo, com gol de Pedro Raul, o Ceará ampliou sua invencibilidade no Clássico-Rei para dez partidas, equivalente a mais de dois anos sem sofrer derrotas para o maior rival.

O tabu foi iniciado no dia 8 de abril de 2023, no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, quando as equipes empataram por 2 a 2 – naquela ocasião, o Fortaleza ficou com o título estadual por ter vencido o duelo de ida. Desde então, Vovô e Leão se enfrentaram outras nove vezes, com hegemonia alvinegra.

Leia mais

Nesse período, o Ceará venceu o rival quatro vezes, além de registrar cinco empates. O Alvinegro de Porangabuçu conquistou dois títulos do Campeonato Cearense – ambos sobre o Fortaleza – e, nesta temporada, somou quatro pontos na Série A do Brasileirão nos confrontos diante do Leão.

Dos últimos 15 Clássicos-Reis, Fortaleza venceu apenas dois

Considerando um período ainda maior, em 15 Clássicos-Reis recentes, o retrospecto do Fortaleza segue negativo. Foram apenas duas vitórias nesse recorte: uma no segundo turno do Brasileirão de 2022 e outra no jogo de ida da final do Cearense de 2023. O Ceará, por sua vez, triunfou em sete oportunidades.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar