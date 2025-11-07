Após empate, Ceará amplia invencibilidade no Clássico-Rei para dez jogos

A sequência sem perder para o rival foi iniciada em abril de 2023. Desde então, o Vovô venceu o Leão quatro vezes, além de cinco empates

Com o empate diante do Fortaleza na quinta-feira passada, conquistado quase nos acréscimos do segundo tempo, com gol de Pedro Raul, o Ceará ampliou sua invencibilidade no Clássico-Rei para dez partidas, equivalente a mais de dois anos sem sofrer derrotas para o maior rival.

O tabu foi iniciado no dia 8 de abril de 2023, no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, quando as equipes empataram por 2 a 2 – naquela ocasião, o Fortaleza ficou com o título estadual por ter vencido o duelo de ida. Desde então, Vovô e Leão se enfrentaram outras nove vezes, com hegemonia alvinegra.