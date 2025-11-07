Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará recebe proposta de clube turco por Guilherme, mas vê valores baixos

Ceará recebe proposta de clube turco por Guilherme, mas vê valores baixos

Vovô não fica satisfeito com cifras da possível opção de compra após empréstimo e não deve levar conversa adiante. Atacante tem contrato até 2028
Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sem espaço no elenco de Léo Condé, o jovem atacante Guilherme entrou na mira do futebol europeu, mas não deverá ser negociado pelo Ceará. De acordo com o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o clube de Porangabuçu recebeu proposta de empréstimo com opção de compra de um clube da Turquia e considerou os valores baixos.

O time interessado desejava a cessão temporária do jogador de 20 anos e teria a possibilidade de exercer a aquisição em definitivo por cerca de R$ 10 milhões. O Alvinegro não ficou satisfeito com as cifras e não deve levar as conversas adiante.

O Vovô comprou 50% dos direitos econômicos de Guilherme por R$ 400 mil, junto ao Boston City-MG, e firmou contrato até o fim de 2028. Segundo Horácio Neto, a diretoria do Ceará tenta adquirir a fatia restante.

Leia mais

Destaque na Copinha deste ano, em que anotou três gols em cinco partidas, o atacante foi promovido ao elenco profissional e disputou 17 jogos, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Ele balançou as redes uma vez, na goleada sobre o Barbalha, em fevereiro, pelo Estadual.

Guilherme perdeu espaço no grupo comandado por Léo Condé e retornou ao sub-20, atuando pelo Nordestão da categoria e agora pela Taça Fares Lopes. Já foram três compromissos pelo torneio estadual, contra Vila Real, Tirol e Maracanã.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar