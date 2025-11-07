Ceará recebe proposta de clube turco por Guilherme, mas vê valores baixos

Vovô não fica satisfeito com cifras da possível opção de compra após empréstimo e não deve levar conversa adiante. Atacante tem contrato até 2028

Sem espaço no elenco de Léo Condé, o jovem atacante Guilherme entrou na mira do futebol europeu, mas não deverá ser negociado pelo Ceará . De acordo com o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o clube de Porangabuçu recebeu proposta de empréstimo com opção de compra de um clube da Turquia e considerou os valores baixos.

O time interessado desejava a cessão temporária do jogador de 20 anos e teria a possibilidade de exercer a aquisição em definitivo por cerca de R$ 10 milhões. O Alvinegro não ficou satisfeito com as cifras e não deve levar as conversas adiante.

O Vovô comprou 50% dos direitos econômicos de Guilherme por R$ 400 mil, junto ao Boston City-MG, e firmou contrato até o fim de 2028. Segundo Horácio Neto, a diretoria do Ceará tenta adquirir a fatia restante.

Destaque na Copinha deste ano, em que anotou três gols em cinco partidas, o atacante foi promovido ao elenco profissional e disputou 17 jogos, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Ele balançou as redes uma vez, na goleada sobre o Barbalha, em fevereiro, pelo Estadual.