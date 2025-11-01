Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Fluminense x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Ceará acontece hoje, 29, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Fluminense e Ceará se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), hoje, 29, às 19 horas pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fluminense X Ceará: onde assistir ao vivo

O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há, no entanto, transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Fluminense X Ceará: situação dos times e prováveis escalações

Fluminense

O Fluminense chega para o confronto com uma série de desfalques: o zagueiro Manoel, que passou por artroscopia no joelho esquerdo e está fora da temporada, e o meia Paulo Henrique Ganso, ainda em fase de transição após lesão na panturrilha esquerda.

Machucados:

  • Manoel
  • Paulo Henrique Ganso

Escalação do Fluminense:

  • Fábio;
  • Samuel Xavier,
  • Thiago Silva,
  • Freytes,
  • Renê;
  • Bernal,
  • Hércules,
  • Lucho Acosta;
  • Canobbio,
  • Serna,
  • John Kennedy.

Ceará

No Ceará, Dieguinho e Marcos Victor ficaram na capital cearense e não viajam com a delegação  — o primeiro segue em transição após um edema na panturrilha, enquanto o segundo continua em tratamento fisioterápico.

Escalação do Ceará:

  • Bruno Ferreira;
  • Fabiano,
  • Marllon,
  • Willian Machado,
  • Matheus Bahia;
  • Zanocelo,
  • Lourenço,
  • Vina;
  • Galeano,
  • Fernandinho,
  • Pedro Raul.

Dicas para acompanhar Fluminense X Ceará ao vivo

1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.

Fluminense X Ceará: retrospecto e últimos confrontos

Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em26 jogos. Sãosete vitórias do Vovô, sete empates e12 triunfos do Tricolor. O último confronto entre os times ocorreu no dia 31 de outubro de 2022, quando o Alvinegro foi superado pela equipe carioca por 1 a 0 na Arena Castelão. O levantamento do retrospecto é do site 'O Gol'.

 

