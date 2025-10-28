Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Ceará segue mantido e FCF mantém contato com CBF

Fluminense x Ceará segue mantido e FCF mantém contato com CBF; saiba mais

Local de disputa do jogo, o Rio de Janeiro (RJ) passa por onda de violência que já resultou em 64 mortes. Apesar do cenário, não há, por ora, qualquer decisão oficial sobre adiamento ou cancelamento
Atualizado às Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A partida entre Fluminense e Ceará, válida pela 12ª rodada da Série A e marcada para esta quarta-feira, 29, virou ponto de debate em meio à megaoperação policial que acontece nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (RJ). A cidade carioca vive onda de violência que já resultou em 64 mortes.

Diante da falta de segurança pública, a realização do jogo entre tricolores e alvinegros vem sendo questionada nas redes sociais. E, conforme apurou o Esportes O POVO até a publicação desta matéria, o duelo segue mantido.

Leia mais

Ainda de acordo com apuração, a Federação Cearense de Futebol (FCF) mantém contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para obter atualizações. É importante ressaltar que, apesar do cenário, não há, por ora, qualquer decisão oficial sobre adiamento ou mudança de local da partida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar