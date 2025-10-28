Fluminense x Ceará segue mantido e FCF mantém contato com CBF

Local de disputa do jogo, o Rio de Janeiro (RJ) passa por onda de violência que já resultou em 64 mortes. Apesar do cenário, não há, por ora, qualquer decisão oficial sobre adiamento ou cancelamento

A partida entre Fluminense e Ceará, válida pela 12ª rodada da Série A e marcada para esta quarta-feira, 29, virou ponto de debate em meio à megaoperação policial que acontece nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (RJ). A cidade carioca vive onda de violência que já resultou em 64 mortes.

Diante da falta de segurança pública, a realização do jogo entre tricolores e alvinegros vem sendo questionada nas redes sociais. E, conforme apurou o Esportes O POVO até a publicação desta matéria, o duelo segue mantido.