Condé lamenta gols perdidos pelo Ceará e ressalta confiança em Pedro Raul

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Pedro Raul Ceará x Santos pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Assim como no primeiro turno, o Ceará foi novamente superado pelo Atlético-MG por 1 a 0, na tarde do último sábado, 25. Com gol sofrido nos segundos iniciais do confronto — o tento mais rápido desta edição do Brasileirão —, o Vovô passou a ter que propor o jogo desde o início e até criou algumas oportunidades, mas não alterou o placar. Em coletiva, o técnico Léo Condé ressaltou o impacto do tento sofrido no começo do duelo e lamentou o resultado negativo após o “jogo consistente” realizado por seus comandados na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).