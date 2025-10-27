Condé lamenta gols perdidos pelo Ceará e ressalta confiança em Pedro Raul

Condé lamenta gols perdidos pelo Ceará e ressalta confiança em Pedro RaulApesar do momento, o comandante do Vovô falou sobre a importância em resgatar a confiança do camisa 9 nessa reta final de Série A
Assim como no primeiro turno, o Ceará foi novamente superado pelo Atlético-MG por 1 a 0, na tarde do último sábado, 25. Com gol sofrido nos segundos iniciais do confronto — o tento mais rápido desta edição do Brasileirão —, o Vovô passou a ter que propor o jogo desde o início e até criou algumas oportunidades, mas não alterou o placar.
Em coletiva, o técnico Léo Condé ressaltou o impacto do tento sofrido no começo do duelo e lamentou o resultado negativo após o “jogo consistente” realizado por seus comandados na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
Leia mais
“Bom, realmente, de uma certa forma, o gol no início perdeu a todos, principalmente da forma que foi. Mas são situações que acontecem no futebol, é uma fatalidade, sim. […] Infelizmente, a bola não entrou. A gente sai lamentando muito o resultado, mas com a consciência de que a nossa equipe fez um jogo consistente, um jogo equilibrado, dentro daquilo que a gente imaginava”, disse.
O Vovô chegou a criar boas oportunidades, mas foram desperdiçadas, sendo as mais claras por Pedro Raul. O camisa 9 não tem vivido um bom momento: nos últimos 18 jogos, só balançou as redes adversárias em duas ocasiões. Todavia, para Condé, o papel do centroavante vai para além dos gols marcados.
“Realmente, o Pedro, nesses últimos jogos, fez um ou dois gols. Pouco daquilo que a gente (esperava), principalmente pelo que ele criou de expectativa. Mas o Pedro não tem contribuído só no sentido de gol. Às vezes tem jogo que ele não tem feito gol, mas, por exemplo, contra o Santos, ele teve uma participação muito boa no jogo, contra o Sport também ele teve uma boa participação”, ponderou o comandante.
“Naturalmente um campeonato muito difícil, os jogos são pesados, vão existir alternâncias de um jogo melhor, outro jogo um pouco mais abaixo, mas é um jogador que a gente tem confiança nele, a gente sabe que nessa reta final são nove jogos decisivos, e precisamos resgatar essa confiança dele”, concluiu.