Ceará reencontra Fluminense após quase 3 anos e tenta quebrar tabu no Maracanã

Ceará reencontra Fluminense após quase 3 anos e tenta quebrar tabu no MaracanãAlém do histórico tabu favorável ao Tricolor, a equipe comandada por Luís Zubeldia chega para o confronto contra o Vovô em um de seus melhores momentos nesta Série A
Após ser derrotado pelo Atlético-MG fora de casa, o Ceará terá outro compromisso como visitante na Série A. Em duelo atrasado da 12ª rodada, o Vovô visita o Fluminense no Maracanã, nesta quarta-feira, 29, às 19 horas.
Buscando reencontrar os resultados positivos na competição, o Alvinegro terá que superar o tabu de nunca ter vencido o Tricolor das Laranjeiras como visitante. Em 12 confrontos ocorridos em solo carioca por diferentes competições, o saldo é de sete empates e cinco vitórias do Tricolor.
A última vez em que as equipes se encontraram foi em 31 de outubro de 2022, há quase três anos. Na ocasião, o Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado pelo escrete das Laranjeiras em duelo da 35ª rodada do Brasileirão daquele ano, na Arena Castelão.
Além do histórico tabu favorável ao Tricolor, a equipe comandada por Luís Zubeldia chega para o confronto contra o Vovô em um de seus melhores momentos nesta Série A. No último sábado, os cariocas derrotaram o Internacional, e conquistaram sua quarta vitória consecutiva como mandante na Série A — ostentando a melhor campanha em casa nesse período.
Já no Brasileirão, a equipe carioca ocupa a 7ª posição, com 44 pontos. Entretanto, caso vença este duelo atrasado, os comandados de Zubeldia assumirão a 6ª colocação — ocupada hoje pelo Botafogo.
O Alvinegro está na 14ª posição da Série A com 35 pontos, a quatro de distância da zona de rebaixamento. Uma vitória colocará os cearenses na 12ª posição. O Vovô amarga três jogos sem vencer.
Confira todos os jogos entre Fluminense x Ceará
- Fluminense 2 x 1 Ceará | Brasileirão 2022
- Fluminense 0 x 0 Ceará | Brasileirão 2021
- Fluminense 2 x 2 Ceará | Brasileirão 2020
- Fluminense 1 x 1 Ceará | Brasileirão 2019
- Fluminense 0 x 0 Ceará | Brasileirão 2018
- Fluminense 4 x 0 Ceará | Brasileirão 2011
- Fluminense 3 x 1 Ceará | Brasileirão 2010
- Fluminense 2 x 2 Ceará | Copa do Brasil 2005
- Fluminense 0 x 0 Ceará | Copa Brasil 1997
- Fluminense 2 x 0 Ceará | Brasileirão 1982
- Fluminense 4 x 2 Ceará | Brasileirão 1980
- Fluminense 0 x 0 Ceará | Brasileirão 1972