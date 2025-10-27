Vina mira "lei do ex" contra o Fluminense e revela "saudade" de marcar pelo Ceará

Vina mira "lei do ex" contra o Fluminense e revela "saudade" de marcar pelo CearáMeia-atacante, que vem crescendo de desempenho nos jogos recentes, projetou o confronto ante o time carioca
Titular diante do Atlético-MG, o meia-atacante Vina, do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 29 projetou o próximo duelo da equipe contra o Fluminense, na quarta-feira, e admitiu ansiedade pela famosa "lei do ex".
Para além disso, o jogador de 34 anos comentou acerca do bom desempenho que vem tendo em campo pelo Alvinegro e revelou que está com "saudade" de balançar as redes pelo Vovô — ele ainda não marcou gol pelo time desde o retorno.
Leia mais
"Espero que dessa vez dê certo (lei do ex), né? Tem mais duas oportunidades nessa semana. Que nos dois jogos ou em um deles, eu possa ajudar efetivamente voltando a marcar pelo clube. É algo que eu sei que vai sair naturalmente, mas estou com saudade de comemorar um gol, de dar essa alegria pro nosso torcedor que merece. O torcedor que, desde a minha chegada, tem sido muito meu parceiro me apoiando", disse.
Na sequência, o meia destacou a importância de pontuar ante o Fluminense, especialmente por se tratar de uma partida atrasada da 12ª rodada da Série A. Os times se enfrentam às 19 horas (horário de Brasília), no Maracanã.
"É de suma importância pontuar nesse jogo, que é atrasado. Eu sei bem como é enfrentar o Fluminense lá, já tive uma passagem por lá, é sempre muito difícil, mas a gente tem que ir buscar os pontos. A gente tem as próximas rodadas para, o quanto antes, conseguir o nosso maior objetivo, que sempre foi claro: a permanência na Serie A."
Por fim, Vina dissertou sobre o momento de oscilação do Ceará no Campeonato Brasileiro, onde o clube é 14º colocado com 35 pontos, apenas quatro acima do Z-4. Para ele, a força do grupo e o apoio da torcida serão cruciais para o Vovô na reta final.
"A questão da preocupação é porque o campeonato está afunilando, mas não é só o Ceará, todas as equipes oscilam. Nesses momentos, o Ceará mostrou força e tenho certeza que, mais uma vez fora de casa, a gente vai fazer um grande jogo pra gente voltar a pontuar. É uma semana meio atípica porque a gente vai ter dois jogos contra o mesmo adversário. Tenho certeza que, a gente fazendo um grande jogo lá, no jogo da volta, vamos dizer assim, nosso torcedor vai comparecer e nos apoiar. Nós precisamos muito do torcedor. Nós temos mais jogos em casa do que que fora nessas últimas rodadas. O que eu peço é o apoio do torcedor", comentou.