Vina mira "lei do ex" contra o Fluminense e revela "saudade" de marcar pelo Ceará

Vina vem ganhando minutos no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

Titular diante do Atlético-MG, o meia-atacante Vina, do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 29 projetou o próximo duelo da equipe contra o Fluminense, na quarta-feira, e admitiu ansiedade pela famosa "lei do ex". Para além disso, o jogador de 34 anos comentou acerca do bom desempenho que vem tendo em campo pelo Alvinegro e revelou que está com "saudade" de balançar as redes pelo Vovô — ele ainda não marcou gol pelo time desde o retorno.