"Buscar fazer algo diferente", diz Vina sobre seca de gols do Ceará no Brasileirão

"Buscar fazer algo diferente", diz Vina sobre seca de gols do Ceará no BrasileirãoCom apenas um gol marcado nos últimos três jogos, time alvinegro sofre com queda de rendimento no ataque
Um dos principais nomes do elenco do Ceará, o meia-atacante Vina falou sobre a seca de gols que a equipe vive na Série A do Campeonato Brasileiro — o time balançou as redes apenas uma vez nos últimos três jogos. Para o camisa 29, o Vovô precisa "fazer algo diferente" para voltar a marcar.
"A gente sabe que é um campeonato muito difícil, principalmente esse segundo turno, onde praticamente todas as equipes centralizam mais suas forças somente no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que buscar fazer algo diferente para fazer os gols. (Buscar) Também nas bolas paradas, caprichar um pouquinho mais, principalmente com a nossa linha defensiva, que tem bons cabeceadores. Quando a gente fala de não fazer gol não é só o atacante, é o grupo, todos os jogadores que estão em campo podem ter essa possibilidade de fazer o gol em algum lance", disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27.
Em outro momento, o meia comentou sobre a reta final da competição nacional, ressaltando a importância do clube atingir a pontuação para permanência na elite "o quanto antes". Atualmente, o Alvinegro é o 14º colocado com 35 pontos somados, apenas quatro acima do Z-4.
"A gente tem que conseguir o quanto antes esse objetivo. Sabemos da dificuldade dos últimos quatro jogos (contra times do G-4), mas temos a consciência também que, se precisar dos pontos nessas últimas rodadas, a gente tem competência, tem time para isso. Já mostramos no 1º turno contra essas equipes que a gente tem elenco para competir de igual para igual. Mas é claro que a gente tem que pensar jogo a jogo. O jogo mais importante para nós agora é o de quarta-feira contra o Fluminense. A gente tem que fazer desses últimos jogos como se fossem finais, como se fossem decisões, e são", afirmou.
Reestreia como titular
Ainda na entrevista, Vina foi questionado sobre o desempenho que apresentou contra o Atlético-MG, onde foi titular pela primeira vez desde o retorno. Até o momento, ele soma 284 minutos em nove jogos disputados pelo clube.
"Tirando o resultado, que não era o que a gente queria, estou muito feliz de poder voltar a começar um jogo pelo Ceará, a jogar os 90 minutos. Acho que isso é importante para todo jogador, onde se ganha confiança, se ganha ainda mais ritmo de jogo. Teve um planejamento muito bem feito, principalmente do Cesp, onde me ajudaram muito a poder me readaptar novamente ao futebol brasileiro, a essa correria que é o calendário, voos longos. Como um todo, não foi um resultado que a gente queria, mas por mim, acho que a cada jogo venho me mostrando cada vez mais preparado."