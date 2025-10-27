"Buscar fazer algo diferente", diz Vina sobre seca de gols do Ceará no Brasileirão

Vina vem ganhando minutos no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Um dos principais nomes do elenco do Ceará, o meia-atacante Vina falou sobre a seca de gols que a equipe vive na Série A do Campeonato Brasileiro — o time balançou as redes apenas uma vez nos últimos três jogos. Para o camisa 29, o Vovô precisa "fazer algo diferente" para voltar a marcar. "A gente sabe que é um campeonato muito difícil, principalmente esse segundo turno, onde praticamente todas as equipes centralizam mais suas forças somente no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que buscar fazer algo diferente para fazer os gols. (Buscar) Também nas bolas paradas, caprichar um pouquinho mais, principalmente com a nossa linha defensiva, que tem bons cabeceadores. Quando a gente fala de não fazer gol não é só o atacante, é o grupo, todos os jogadores que estão em campo podem ter essa possibilidade de fazer o gol em algum lance", disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27.