Ceará goleia São Gonçalo por 6 a 0 no PV e segue na liderança do Cearense Feminino

O Ceará goleou o São Gonçalo pelo Cearense Feminino no PV. / Crédito: Wellerson Gomes / Ceará SC

O Ceará segue mais líder do que nunca do Campeonato Cearense. Na noite desta terça-feira, 28, a equipe alvinegra goleou mais uma vez o São Gonçalo, dessa vez por 6 a 0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em embate válido pela quarta rodada do Estadual. Jojo e Paulinha marcaram duas vezes, com um gol em cada tempo de jogo, e Shakira e Alessandra complementaram o placar nos minutos finais do embate. Com o resultado, as Alvinegras voltam a se isolar na liderança do torneio com 13 pontos. Em cinco jogos disputados, a equipe contabiliza quatro vitórias e um empate, com 30 gols marcados e apenas quatro tomados. A distância para o vice-líder, Fortaleza — que possui um jogo a menos — segue de três pontos.