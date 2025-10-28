Ceará goleia São Gonçalo por 6 a 0 no PV e segue na liderança do Cearense Feminino

Ceará goleia São Gonçalo por 6 a 0 no PV e segue na liderança do Cearense FemininoAlvinegras voltam a campo no próximo sábado, 1°, quando enfrentam o Fortaleza em Clássico-Rainha às 9h30min, no PV, com transmissão da TV O POVO e do Youtube do Esportes O POVO
O Ceará segue mais líder do que nunca do Campeonato Cearense. Na noite desta terça-feira, 28, a equipe alvinegra goleou mais uma vez o São Gonçalo, dessa vez por 6 a 0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em embate válido pela quarta rodada do Estadual. Jojo e Paulinha marcaram duas vezes, com um gol em cada tempo de jogo, e Shakira e Alessandra complementaram o placar nos minutos finais do embate.
Com o resultado, as Alvinegras voltam a se isolar na liderança do torneio com 13 pontos. Em cinco jogos disputados, a equipe contabiliza quatro vitórias e um empate, com 30 gols marcados e apenas quatro tomados. A distância para o vice-líder, Fortaleza — que possui um jogo a menos — segue de três pontos.
+ Clássico-Rainha vale mais do que liderança: é sobre moral e afirmação
O triunfo diante do São Gonçalo foi construído ainda no primeiro tempo. Após muita pressão no campo defensivo da equipe gonçalense, as Alvinegras conseguiram abrir o placar com Jojo aos 26 minutos. Aos 40 minutos, ainda no primeiro tempo, a artilheira Paulinha complementou o placar.
O resultado e a goleada foram sacramentados no segundo tempo. Aos 9 minutos, novamente a camisa 20 balançou as redes para o grupo comandado por Erivelton Viana, enquanto a camisa 11 marcou seu segundo gol aos 33 minutos. O placar foi fechado aos 38 minutos, com Shakira, e aos 44 com Alessandra.
O Ceará voltará a campo no próximo sábado, 1°, quando enfrenta o Fortaleza em Clássico-Rainha às 9h30min, no estádio Presidente Vargas, com transmissão da TV O POVO e do Youtube do Esportes O POVO. A partida fecha a primeira fase da equipe de Porangabuçu.