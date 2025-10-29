Transmissão de Fluminense x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Fluminense x Ceará: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Ceará acontece hoje, 29, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Fluminense e Ceará se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), hoje, 29, às 19 horas pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Fluminense X Ceará: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há, no entanto, transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Fluminense X Ceará: situação dos times e prováveis escalações
Fluminense
O Fluminense chega para o confronto com uma série de desfalques: o zagueiro Manoel, que passou por artroscopia no joelho esquerdo e está fora da temporada, e o meia Paulo Henrique Ganso, ainda em fase de transição após lesão na panturrilha esquerda.
Machucados:
- Manoel
- Paulo Henrique Ganso
Escalação do Fluminense:
- Fábio;
- Samuel Xavier,
- Thiago Silva,
- Freytes,
- Renê;
- Bernal,
- Hércules,
- Lucho Acosta;
- Canobbio,
- Serna,
- John Kennedy.
Ceará
No Ceará, Dieguinho e Marcos Victor ficaram na capital cearense e não viajam com a delegação — o primeiro segue em transição após um edema na panturrilha, enquanto o segundo continua em tratamento fisioterápico.
Escalação do Ceará:
- Bruno Ferreira;
- Fabiano,
- Marllon,
- Willian Machado,
- Matheus Bahia;
- Zanocelo,
- Lourenço,
- Vina;
- Galeano,
- Fernandinho,
- Pedro Raul.
Dicas para acompanhar Fluminense X Ceará ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.
Fluminense X Ceará: retrospecto e últimos confrontos
Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em26 jogos. Sãosete vitórias do Vovô, sete empates e12 triunfos do Tricolor. O último confronto entre os times ocorreu no dia 31 de outubro de 2022, quando o Alvinegro foi superado pela equipe carioca por 1 a 0 na Arena Castelão. O levantamento do retrospecto é do site 'O Gol'.