Dirigente do Ceará despista sobre renovações e compras de jogadores: "Não é momento"Haroldo Martins evita dar detalhes sobre conversas com Willian Machado, Lourenço, Dieguinho e Mugni por extensão dos vínculos e trata como assunto interno
Entrevistado do programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, desse sábado, 11, o CEO do futebol do Ceará, Haroldo Martins, evitou falar sobre o futuro de alguns jogadores do elenco alvinegro que podem renovar contrato ou serem adquiridos em definitivo pelo clube.
No mês passado, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, participou do Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, e citou o zagueiro Willian Machado, os volantes Lourenço e Dieguinho e o meia Lucas Mugni como peças com as quais pretende estender vínculo.
Além disso, externou o desejo de efetuar as compras dos laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia e do atacante Galeano, que estão em Porangabuçu por empréstimo. A coluna Fernando Graziani, do O POVO, informou que o valor para adquirir os direitos econômicos do jogador paraguaio gira em torno de R$ 10 milhões.
Haroldo Martins, por sua vez, adotou postura mais cautelosa. O chefe do departamento de futebol do Ceará não detalhou as situações e destacou que "não é momento" de discutir estes casos, para manter o foco na reta final do Campeonato Brasileiro.
"Primeiro, a gente está no último terço da Série A, numa reta final, e entendo que não é momento para a gente estar falando em renovação, compra de direitos econômicos, enfim. De qualquer forma, ainda que não fosse esse momento, eu entendo que esses são assuntos a serem tratados internamente", despistou.
"Propostas enviadas, negociações, são assuntos internos do futebol do clube. A gente procura não externar, porque isso acaba sendo prejudicial aos próprios negócios e, consequentemente, ao clube. Prefiro tratar internamente esses assuntos", completou o dirigente.
Willian Machado e Dieguinho já têm contratos mais longos com o Vovô — 2027 e 2026, respectivamente —, mas são destaques na temporada e o clube quer valorizá-los. Lourenço recebeu proposta na janela de transferências e o Alvinegro pretende mantê-lo, enquanto Mugni está em fim de vínculo.
Já o trio de emprestados é titular do time de Léo Condé, também com bom desempenho, e já tem valor fixado para opção de compra, o que deixa o Vovô ciente das cifras necessários para tê-los de forma definitiva.