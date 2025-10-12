Dirigente do Ceará despista sobre renovações e compras de jogadores: "Não é momento"

Haroldo Martins, CEO do futebol do Ceará, em entrevista coletiva / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Entrevistado do programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, desse sábado, 11, o CEO do futebol do Ceará, Haroldo Martins, evitou falar sobre o futuro de alguns jogadores do elenco alvinegro que podem renovar contrato ou serem adquiridos em definitivo pelo clube. No mês passado, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, participou do Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, e citou o zagueiro Willian Machado, os volantes Lourenço e Dieguinho e o meia Lucas Mugni como peças com as quais pretende estender vínculo.

Além disso, externou o desejo de efetuar as compras dos laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia e do atacante Galeano, que estão em Porangabuçu por empréstimo. A coluna Fernando Graziani, do O POVO, informou que o valor para adquirir os direitos econômicos do jogador paraguaio gira em torno de R$ 10 milhões. Haroldo Martins, por sua vez, adotou postura mais cautelosa. O chefe do departamento de futebol do Ceará não detalhou as situações e destacou que "não é momento" de discutir estes casos, para manter o foco na reta final do Campeonato Brasileiro. "Primeiro, a gente está no último terço da Série A, numa reta final, e entendo que não é momento para a gente estar falando em renovação, compra de direitos econômicos, enfim. De qualquer forma, ainda que não fosse esse momento, eu entendo que esses são assuntos a serem tratados internamente", despistou.