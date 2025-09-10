Ceará planeja compra de atletas em caso de permanência na Série A

Ceará planeja compra de atletas emprestados em caso de permanência na Série AMandatário alvinegro concedeu entrevista exclusiva ao Programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 10
Na 11ª colocação na tabela da Série A com 26 pontos após 21 jogos, o Ceará possui algumas projeções caso consiga se manter na elite do futebol brasileiro na temporada 2026. Em participação no programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o presidente do Alvinegro de Porangabuçu, João Paulo Silva, revelou o planejamento de adquirir de maneira definitiva três jogadores que hoje atuam no Vovô com contrato de empréstimo.
São eles: Matheus Bahia, Fabiano e Galeano. De acordo com o mandatário, adquirir os atletas estão dentro do planejamento da compra de ativos caso o time consiga se confirmar na Série A do Brasileirão de 2026.
“Em relação ao planejamento da compra de ativos, caso o Ceará permaneça na Série A, vamos realizar a compra de alguns atletas que estão emprestados ao clube, como o Fabiano, Galeano e Matheus Bahia”, explicou o gestor, que também pontuou na ocasião outros bastidores sobre o mercado da bola, como a tentativa de contratação de Lourenço por parte de outro clube brasileiro.
“O presidente de um clube brasileiro me procurou com interesse de exercer a compra do Lourenço. Não aceitei porque ele é muito importante pra gente, então fiz uma proposta de renovação até o fim de 2026 e está com o agente dele, que ainda não nos retornou”, revelou João Paulo.