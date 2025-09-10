Ceará planeja compra de atletas em caso de permanência na Série A

Na 11ª colocação na tabela da Série A com 26 pontos após 21 jogos, o Ceará possui algumas projeções caso consiga se manter na elite do futebol brasileiro na temporada 2026. Em participação no programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o presidente do Alvinegro de Porangabuçu, João Paulo Silva, revelou o planejamento de adquirir de maneira definitiva três jogadores que hoje atuam no Vovô com contrato de empréstimo.

São eles: Matheus Bahia, Fabiano e Galeano. De acordo com o mandatário, adquirir os atletas estão dentro do planejamento da compra de ativos caso o time consiga se confirmar na Série A do Brasileirão de 2026.