CEO do futebol mantém foco em permanência do Ceará na Série A

CEO do futebol mantém foco em pontuação por permanência do Ceará na Série AHaroldo Martins diz que Vovô deseja "alçar voos mais altos", com classificação para um torneio internacional, mas evita antecipar nova meta no Brasileirão
A margem de distância do Ceará para a zona de rebaixamento do Brasileirão ainda não faz a diretoria acreditar que a permanência na elite nacional para 2026 está assegurada. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, nesse sábado, 11, o CEO do futebol do Vovô, Haroldo Martins, disse que atingir a pontuação para evitar queda segue como prioridade e evitou falar de vagas em competições internacionais.
O Alvinegro está na 10ª posição da Série A, com 34 pontos — nove vitórias, sete empates e dez derrotas em 26 partidas. A distância para o Vitória, que abre o Z-4, na 17ª posição, é de nove pontos — o Rubro-Negro tem 25. Haroldo ponderou que ainda não vê o cenário "bem confortável" por permanência.
Atualmente, o Ceará está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2026 e pode ver aumentar o número de vagas para a Libertadores, a depender dos campeões do próprio torneio continental e da Copa do Brasil deste ano. Apesar de desejar "voos mais altos", o discurso segue com a prioridade inicial.
"'Bem confortável' é um termo muito forte. A gente tem foco muito bem definido desde o começo. Posição confortável, para a gente, é quando conseguir atingir a pontuação que precisa e que nos dê a definição de uma permanência. Não tem acomodação, é claro que todo mundo quer alçar voos mais altos, conquistar coisas grandes. A gente quer fazer isso no Ceará, espera conseguir, mas, para dar qualquer segundo passo, que é conquistar (vaga em) competições internacionais, a gente precisa dar o primeiro passo, que é confirmar nossa permanência na Série A", disse o dirigente.
"Isso ainda não aconteceu e, até lá, o foco tem que ser esse. A gente não pode perder a convicção e o foco. Precisa manter o que está fazendo até confirmar. Depois disso, aí sim, a gente fala em outros objetivos", completou.
Em meio à pausa do Brasileirão para a Data Fifa, o Vovô voltará a campo na próxima quarta-feira, 15, diante do Sport, às 20 horas, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela 28ª rodada. Depois, serão mais seis jogos até outra parada para os duelos de seleções nacionais, em novembro, já na reta final da competição.
"(O Ceará vai encarar) com o mesmo nível de trabalho desde o primeiro jogo do campeonato. O primeiro jogo vale os mesmos três pontos que o último. A gente tem levado com muita seriedade, o tempo todo, esse trabalho. A gente segue do mesmo jeito, com o mesmo nível de importância. Não tem nenhum momento em que tenha havido comodismo, euforia, o que a gente tem muito é trabalho e segue fazendo isso", avisou Haroldo Martins.