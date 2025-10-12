CEO do futebol mantém foco em permanência do Ceará na Série A

A margem de distância do Ceará para a zona de rebaixamento do Brasileirão ainda não faz a diretoria acreditar que a permanência na elite nacional para 2026 está assegurada. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, nesse sábado, 11, o CEO do futebol do Vovô, Haroldo Martins, disse que atingir a pontuação para evitar queda segue como prioridade e evitou falar de vagas em competições internacionais.

O Alvinegro está na 10ª posição da Série A, com 34 pontos — nove vitórias, sete empates e dez derrotas em 26 partidas. A distância para o Vitória, que abre o Z-4, na 17ª posição, é de nove pontos — o Rubro-Negro tem 25. Haroldo ponderou que ainda não vê o cenário "bem confortável" por permanência.

Atualmente, o Ceará está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2026 e pode ver aumentar o número de vagas para a Libertadores, a depender dos campeões do próprio torneio continental e da Copa do Brasil deste ano. Apesar de desejar "voos mais altos", o discurso segue com a prioridade inicial.

"'Bem confortável' é um termo muito forte. A gente tem foco muito bem definido desde o começo. Posição confortável, para a gente, é quando conseguir atingir a pontuação que precisa e que nos dê a definição de uma permanência. Não tem acomodação, é claro que todo mundo quer alçar voos mais altos, conquistar coisas grandes. A gente quer fazer isso no Ceará, espera conseguir, mas, para dar qualquer segundo passo, que é conquistar (vaga em) competições internacionais, a gente precisa dar o primeiro passo, que é confirmar nossa permanência na Série A", disse o dirigente.