Ceará tenta quebrar tabu de quatro anos sem vencer o Sport fora de casa

Para vencer o clássico nordestino, o Alvinegro precisará quebrar um incômodo jejum de quatro anos sem triunfos sobre o Leão da Ilha como visitante. A última vitória ocorreu em 2021, ainda pela fase de grupos da Copa do Nordeste, quando o Alvinegro aplicou uma goleada por 4 a 0 em Recife.

O Ceará segue firme na missão de se consolidar no G-10 e afastar qualquer risco de aproximação da zona de rebaixamento. O próximo desafio do Alvinegro de Porangabuçu será diante do Sport, na quarta-feira, 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A.

Desde então, as equipes se enfrentaram outras seis vezes em solo pernambucano, com quatro vitórias do Sport e dois empates. Apesar do retrospecto desfavorável, os duelos recentes têm sido equilibrados. No primeiro turno do Brasileirão, o Ceará venceu por 2 a 0 no Castelão, com gols de Mugni e Galeano.

Dois meses depois, as equipes voltaram a se enfrentar pelas quartas de final do Nordestão e empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar, com o Sport levando a melhor nos pênaltis.

Agora, o reencontro acontece em contextos diferentes. Lanterna do Brasileirão, com apenas 16 pontos, o Sport vive situação delicada e depende de uma arrancada improvável para escapar do rebaixamento. Entretanto, o time de Daniel Paulista tem mostrado sinais de reação; nos últimos cinco jogos o Leão da Ilha anotou uma vitória, dois empates e duas derrotas.