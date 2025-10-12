"Boa para todo mundo", diz Haroldo sobre volta de Vina ao Ceará

Vina disputou seis jogos desde o retorno ao Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

Pouco mais de dois meses depois da volta de Vina ao Ceará, o saldo tem sido positivo, na avaliação de Haroldo Martins, CEO do futebol do clube. Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, nesse sábado, 11, o dirigente alvinegro explicou a negociação com o camisa 29 e destacou a dedicação do jogador. Depois de duas temporadas na Arábia Saudita, entre Al-Hazm e Al-Jubail, Vina ficou livre no mercado da bola no meio deste ano e sinalizou interesse em retornar a Porangabuçu. As pendências financeiras pela passagem anterior no Vovô, entre 2020 e 2023, porém, freavam uma investida naquele momento até que tudo fosse quitado.

"O Vina é muito midiático, então tudo que é relacionado a Vina sempre tem muito mais alcance. Virou aquela novela, volta, não volta, durante um bom tempo, já durante o Campeonato Brasileiro do ano passado veio esse assunto. Um pouco antes do meio do ano (2025), de novo, porque ele estava encerrando contrato lá (na Arábia Saudita), no Oriente Médio", recordou Haroldo Martins. "E acabou demorando mais porque havia ainda uma situação financeira dele a ser resolvida, lá dos outros anos, 2022, 2023, e o presidente, como confirmou na coletiva de apresentação do Vina, falou que somente iria fazer uma negociação de possível volta dele quando finalizasse a primeira parte, no que eu acho que ele tem lá sua razão", emendou. A volta do camisa 29 foi anunciada pelo Alvinegro no dia 31 de julho, com contrato até o fim de 2026. Até o momento, ele foi utilizado seis vezes por Léo Condé, sempre saindo do banco de reservas enquanto aprimora a questão física para o ritmo de jogo ideal.