Sport não terá Ramon Menzes e Rivera em clássico nordestino contra o Ceará

Sport não terá Ramon Menzes e Rivera em clássico nordestino contra o CearáAlém deles, o meia Hyoran e o lateral-direito Aderlan foram substituídos no confronto contra o Galo, após sentirem um desconforto na coxa direita, e são dúvida
Após ser derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, o Sport já se prepara para encarar o Ceará na próxima quarta-feira, 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para este confronto nordestino, o Leão terá ao menos dois importantes desfalques, que vinham sendo titulares nos últimos jogos.
O zagueiro Ramon Menezes, ex-Vovô, e o volante Rivera são desfalques certos para o clássico regional, por suspensão. Já o meia Hyoran e o lateral-direito Aderlan são dúvidas para o duelo contra o Vovô.
“São duas perdas significativas, já que são dois jogadores que vinham muito bem, sendo pilares do nosso setor. Mas vamos buscar a solução dentro do nosso elenco, já que será um jogo também muito importante, um clássico regional, e um jogo em casa. A gente tem que trabalhar e tentar buscar a vitória para conseguir retomar a sequência de resultado positivo”, afirmou o técnico do Sport, Daniel Paulista.
Por outro lado, Aderlan e Hyoran permanecem como dúvidas para enfrentar o Alvinegro, já que ambos foram substituídos no confronto contra o Galo após sentirem um desconforto na coxa direita. Os dois serão reavaliados pelo departamento médico do Leão na reapresentação, nesta sexta-feira, 10, para saber a gravidade das lesões.
Para suprir as ausências de Ramon e Rivera, Daniel terá algumas dúvidas. No lugar do zagueiro, é esperado que o português João Silva entre como titular, mas tendo o jovem Riquelme também como opção. Já no meio campo existe uma disputa tripla entre Lucas Kal, Pedro Augusto, ex-Fortaleza, e Sérgio Oliveira correndo por fora.