Sport não terá Ramon Menzes e Rivera em clássico nordestino contra o Ceará

Rivera vem sendo um dos principais jogadores do Sport na Série A / Crédito: Paulo Paiva/Sport Club do Recife.

Após ser derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, o Sport já se prepara para encarar o Ceará na próxima quarta-feira, 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para este confronto nordestino, o Leão terá ao menos dois importantes desfalques, que vinham sendo titulares nos últimos jogos. O zagueiro Ramon Menezes, ex-Vovô, e o volante Rivera são desfalques certos para o clássico regional, por suspensão. Já o meia Hyoran e o lateral-direito Aderlan são dúvidas para o duelo contra o Vovô.