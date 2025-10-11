Richardson é homenageado após atingir marca de 300 jogos com a camisa do Ceará

Richardson atingiu o jogo de número 300 pelo Ceará / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

A vitória do Ceará sobre o Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão, marcou um número especial na trajetória de Richardson com a camisa alvinegra, o meia completou 300 jogos pelo clube. Em homenagem ao feito, o ídolo do Vovô recebeu, no treino dessa sexta-feira, 10, uma placa comemorativa e uma camisa personalizada. A entrega foi feita pelo presidente João Paulo Silva e pelo diretor cultural Anacleto Figueiredo. Em duas passagens pelo Alvinegro de Porangabuçu, Richardson participou de 300 jogos, anotando 141 vitórias, 83 empates e 76 derrotas. Com a camisa do Vovô, o meia já conquistou quatro Campeonatos Cearenses, uma Copa do Nordeste e dois acessos à Série A, tornando-se um nome especial na história recente do clube.