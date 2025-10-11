Richardson é homenageado após atingir marca de 300 jogos com a camisa do Ceará

Richardson é homenageado após atingir marca de 300 jogos com a camisa do CearáMeia recebeu placa comemorativa e camisa personalizada em homenagem aos 300 jogos pelo Vovô
A vitória do Ceará sobre o Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão, marcou um número especial na trajetória de Richardson com a camisa alvinegra, o meia completou 300 jogos pelo clube. Em homenagem ao feito, o ídolo do Vovô recebeu, no treino dessa sexta-feira, 10, uma placa comemorativa e uma camisa personalizada. A entrega foi feita pelo presidente João Paulo Silva e pelo diretor cultural Anacleto Figueiredo.
Em duas passagens pelo Alvinegro de Porangabuçu, Richardson participou de 300 jogos, anotando 141 vitórias, 83 empates e 76 derrotas. Com a camisa do Vovô, o meia já conquistou quatro Campeonatos Cearenses, uma Copa do Nordeste e dois acessos à Série A, tornando-se um nome especial na história recente do clube.
Uma das principais lideranças do elenco atual, Richardson tem contrato com o Ceará até o fim de 2026. Após a homenagem, o volante agradeceu ao clube e à torcida e destacou a importância do Ceará em sua trajetória profissional.
"Agradeço ao torcedor pela paciência, pela confiança e pela cobrança. O Ceará mudou minha vida, minha trajetória como atleta, minha carreira. Minha família cresceu aqui. A minha história acaba se confundindo um pouco com o Ceará nos últimos anos. Sou feliz e realizado aqui. Espero dar continuidade a esse trabalho, que esse número se eleve. O que fica frisado na história é a entrega, a dedicação que eu tenho com essa camisa e o amor que sinto pelo clube. Vou continuar honrando e fazendo o meu melhor para elevar o clube", disse Richardson sobre o feito.
Mandatário do clube, João Paulo ressaltou a importância do camisa 26 para o Ceará e destacou seu comprometimento dentro e fora de campo. Segundo João Paulo, o volante é um exemplo de identificação com o clube, o que o torna uma referência para o elenco e para a torcida alvinegra.
"Acompanho o Richardson desde o início dele aqui no Ceará em 2016. Contratamos ele do Confiança e veio para se destacar. Em 2017, conseguiu o acesso de volta à Série A. Ficou em 2018, foi muito importante para a nossa permanência. Tivemos a felicidade de trazê-lo em 2022 e está conosco até hoje. Uma marca importante, ficamos felizes e honrados em ter um atleta que realmente veste a camisa, que joga com muito amor e dedicação ao nosso clube", destacou João Paulo Silva.