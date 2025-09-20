Ceará sai na frente, mas cede empate ao Bahia na Arena Castelão

Ceará sai na frente, mas cede empate ao Bahia na Arena CastelãoVovô abriu o placar gol de Lourenço, mas sofreu empate na segunda etapa. Próximo compromisso do Alvinegro será diante do São Paulo, no Morumbis
Na presença do torcedor alvinegro, na Arena Castelão, na noite deste sábado, 20, o Ceará empatou em 1 a 1 com o Bahia, pela 24ª rodada da Série A. Com uma boa atuação em casa, o Ceará saiu à frente no placar com o gol de pênalti anotado pelo meia Lourenço. Entretanto, na segunda etapa, o Vovô viu o Bahia igualar o marcador com um gol de Willian José.
A igualdade impediu o Alvinegro de Porangabuçu de retornar ao G-10 do Brasileirão. Assim, a equipe comandada por Léo Condé segue na 11ª colocação, agora com 28 pontos somados. O próximo desafio do Vovô será na segunda-feira, 29, quando visita o São Paulo, no Morumbis, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A.
Ceará 1x1 Bahia: o jogo
Com o apito inicial no Gigante da Boa Vista, já ficou evidente o equilíbrio e a competitividade da partida. O Bahia começou pressionando o mandante nos primeiros minutos, mas o Alvinegro respondeu logo em seguida. Sem se intimidar, o Ceará passou a ditar o ritmo, explorando os contra-ataques e assumindo as principais ações ofensivas. Lourenço e Dieguinho deram dinâmica ao meio-campo, enquanto Paulo Baya — estreando como titular — se destacava no comando do ataque. Até os 20 minutos, as chances mais claras foram do Vovô.
De média e longa distância, Paulo Baya arriscou finalizações que obrigaram Ronaldo a trabalhar. Mesmo com menor posse de bola, o Ceará se mostrava perigoso com transições rápidas e pressão na saída adversária, mas pecava no passe final.
A partir da metade da primeira etapa, o Bahia passou a reagir. Sanabria e Willian José criaram as principais oportunidades do lado tricolor, exigindo boas defesas de Bruno Ferreira. Em noite segura, o goleiro do Vovô segurou as investidas e evitou o empate antes do intervalo.
O cenário mudou apenas nos minutos finais do primeiro tempo. Aylon sofreu falta dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Ceará. Lourenço bateu no canto esquerdo e Ronaldo defendeu, mas, no rebote, o camisa 97 aproveitou de cabeça e abriu o placar para o Alvinegro.
Na volta do intervalo, o Ceará manteve a mesma formação, mas viu o Bahia retomar a pressão ofensiva. Aos dez minutos, Everton Ribeiro encontrou Willian José, que finalizou para empatar o jogo na Arena Castelão. O Tricolor seguiu no ataque e quase virou aos 20 minutos, quando Sanabria recebeu cruzamento de Everton Ribeiro e cabeceou com perigo, mas Bruno Ferreira apareceu novamente para evitar o gol.
Buscando ampliar o placar, Condé promoveu mudanças no ataque, dando espaço para Vina e Pedro Henrique. A perfomrance do Vovô, porém, continuou a mesma: boas chances criadas, mas sem finalização efetiva. Nos momentos finais da partida, Vina teve a oportunidade de garantir a vitória alvinegra ao ficar cara a cara com o goleiro tricolor, mas desperdiçou ao mandar a bola na trave.
Ceará 1x1 Bahia: ficha técnica
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho (Lucas Lima), Fernando Sobral (Vinícius Zanocelo) e Lourenço (Vina); Galeano, Paulo Baya (Fernandinho) e Aylon (Pedro Henrique). Téc.: Léo Condé
Bahia
4-3-3: Ronaldo, Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rodrigo Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rezende); Michel Araújo (Kayky), Sanabria (Iago) e Willian José (Tiago). Téc.:Rogério Ceni
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 20/9/2025
Horário: 18h30min
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: 48' Fernando Sobral (Ceará), 59' Aylon (Ceará), 78' Tiago (Bahia), 86' Fernandinho (Ceará)
Gols: 48' Lourenço (P) e 56' Willian José