Pedro Henrique ganha elogios de Condé após gol da vitória do Ceará contra o São Paulo

Pedro Henrique ganha elogios de Condé após gol da vitória do Ceará contra o São PauloNos últimos três jogos que disputou, o camisa 7 do Vovô marcou duas vezes, tendo disputado, somente, 78 minutos ao longo destas partidas
O Ceará derrotou o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis, em São Paulo, na partida que encerrou a 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Assim como no empate por 1 a 1 entre as equipes no primeiro turno, Pedro Henrique voltou a ser o responsável por balançar as redes diante do Tricolor Paulista. Com o gol, o camisa 7 de Porangabuçu chegou ao sétimo tento na temporada.
Desde sua chegada, o ponta viveu altos e baixos no clube. No início do ano, era considerado titular absoluto e peça-chave no ataque alvinegro. No entanto, entre lesões e a chegada de reforços, perdeu espaço na equipe. Ainda assim, mesmo com aproveitamento irregular, seguiu recebendo oportunidades com o técnico Léo Condé.
“Ao longo da temporada, ele (Pedro Henrique) teve um início muito bom, depois teve uma lesão que o afastou um bom tempo, mas retornou jogando bem. Aí teve um período que acontece com qualquer atleta”, disse Condé.
Após o duelo do primeiro turno contra o São Paulo, o atacante entrou em uma seca de gols que durou 17 partidas. O jejum só foi encerrado quase um turno depois, quando marcou o gol de empate diante do Vasco, em São Januário, poucos minutos após entrar em campo, já nos acréscimos do segundo tempo. Dois jogos depois, voltou a balançar as redes justamente contra o time paulista, no Morumbis.
“Ele é um jogador que tem uma característica muito particular, um segundo atacante, mas que movimenta bastante. Conseguimos utilizar ele também como um 9 de movimentação, trabalha tanto pela faixa direita quanto na faixa esquerda, e daqui a pouco vai ter novamente essa oportunidade para iniciar uma partida jogando, e a participação dele nos últimos jogos tem sido bastante importante”, ressaltou Condé.
Gol da vitória e proposta para deixar o Ceará
Após decidir contra o São Paulo, Pedro Henrique celebrou a vitória e a entrega do elenco no Morumbis. O resultado fez o Ceará subir uma posição, agora na 11ª com 31 pontos, abrindo nove de vantagem para a zona de rebaixamento.
"Essa é a essência do nosso clube: é o torcedor que nos acompanha. É por eles que a gente tenta dar sempre o máximo. Às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, mas hoje o grupo está de parabéns. Eu acredito que nosso coletivo merece essa vitória por trabalhar muito, por enfrentar um adversário de muita tradição, de muita qualidade. Feliz novamente de fazer gol de novo, com foco total aqui", comentou o camisa 7.
PH lembrou ainda da oferta para deixar o Vovô durante a última janela de transferências. Em junho, o Alvinegro recusou uma proposta do Athletico-PR.
“Há dois meses tive uma possível saída do clube. (Agora) retomar o foco, tentar recuperar o meu melhor futebol, que eu sei que eu ainda estou longe de fazer, mas eu trabalho para caramba, eu sou um cara que em toda minha carreira eu entreguei tudo que eu pude”, reforçou ele.
O treinador alvinegro também comentou na entrevista coletiva após o jogo sobre a proposta e a importância do atacante para a equipe.
“Conversou com a direção, e mostraram pra ele que era importante ele continuar (no clube). Nesse período também acabou chegando outros atletas da posição e a gente também tem que oportunizar. Mas ele sempre continuou trabalhando e a gente conta muito com ele”, afirmou.