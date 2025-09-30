Pedro Henrique ganha elogios de Condé após gol da vitória do Ceará contra o São Paulo

Com o tento sobre o Tricolor Paulista, Pedro Henrique marcou seu sétimo gol na temporada / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ceará derrotou o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis, em São Paulo, na partida que encerrou a 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Assim como no empate por 1 a 1 entre as equipes no primeiro turno, Pedro Henrique voltou a ser o responsável por balançar as redes diante do Tricolor Paulista. Com o gol, o camisa 7 de Porangabuçu chegou ao sétimo tento na temporada. Desde sua chegada, o ponta viveu altos e baixos no clube. No início do ano, era considerado titular absoluto e peça-chave no ataque alvinegro. No entanto, entre lesões e a chegada de reforços, perdeu espaço na equipe. Ainda assim, mesmo com aproveitamento irregular, seguiu recebendo oportunidades com o técnico Léo Condé.

Gol da vitória e proposta para deixar o Ceará

Após decidir contra o São Paulo, Pedro Henrique celebrou a vitória e a entrega do elenco no Morumbis. O resultado fez o Ceará subir uma posição, agora na 11ª com 31 pontos, abrindo nove de vantagem para a zona de rebaixamento. "Essa é a essência do nosso clube: é o torcedor que nos acompanha. É por eles que a gente tenta dar sempre o máximo. Às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, mas hoje o grupo está de parabéns. Eu acredito que nosso coletivo merece essa vitória por trabalhar muito, por enfrentar um adversário de muita tradição, de muita qualidade. Feliz novamente de fazer gol de novo, com foco total aqui", comentou o camisa 7. PH lembrou ainda da oferta para deixar o Vovô durante a última janela de transferências. Em junho, o Alvinegro recusou uma proposta do Athletico-PR.