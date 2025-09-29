Com gol de Pedro Henrique, Ceará vence São Paulo e quebra tabu no Brasileirão

Com gol de Pedro Henrique, Ceará vence São Paulo e quebra tabu no BrasileirãoCom o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu sobe para a 11ª posição da tabela, com 31 pontos somados
Efetivo, o Ceará superou o São Paulo no Morumbis nesta segunda-feira, 29. Atuando na capital paulista, o Vovô bateu o Tricolor por 1 a 0 em duelo da 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O único — e decisivo — gol do confronto foi marcado por Pedro Henrique.
Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu sobe para a 11ª posição da tabela, com 31 pontos somados, e quebra um jejum de nunca ter vencido o Soberano fora de casa pelo certame nacional. O próximo compromisso da equipe cearense será na quinta-feira, 2, contra o Vitória, em Salvador (BA).
São Paulo 0x1 Ceará: o jogo
Ciente da dificuldade do confronto fora de casa, o Vovô até tentou tomar as rédeas do jogo, mas foi o time paulista que assustou em cobrança de escanteio. Em resposta, os visitantes criaram boa jogada: Galeano puxou contra-ataque e Pedro Raul arriscou de longe, mas sem força para superar o goleiro Rafael.
Nos lances seguintes, o camisa 9 alvinegro seguiu como o nome mais perigoso da partida até então. Aos 13 minutos, ele recebeu cruzamento de Fabiano Souza e cabeceou firme, exigindo ótima defesa do goleiro tricolor. Enquanto isso, o São Paulo girava a bola com pouca objetividade e só ameaçava em chutes de fora da área com Rodriguinho.
Depois da marca dos 30 minutos, a partida esquentou ainda mais. Arboleda perdeu chance incrível de cabeça, com o gol aberto, após falha do goleiro Bruno Ferreira.
Insatisfeito com o resultado em casa, o São Paulo se lançou ao ataque na reta final do primeiro tempo. Primeiro, Rodriguinho acertou o travessão em chute desviado e, pouco depois, Luciano quase abriu o placar de cabeça. O goleiro Bruno Ferreira ainda pegou mais uma finalização de Rodriguinho. Mesmo com o ritmo intenso, o placar seguiu inalterado até o intervalo.
Na volta para a etapa complementar, o técnico Hernán Crespo mexeu no Tricolor e colocou Lucas Moura visando maior agressividade no ataque. E, logo no primeiro minuto, a postura ficou clara. Em boa jogada individual, Ferreira recebeu, driblou Marcos Victor e Fabiano, e finalizou na trave.
Mesmo com a posse da bola pertencendo ao time da casa, o Vovô mostrou maturidade para aproveitar o vacilo adversário. Isso porque, aos 10 minutos, Matheus Bahia "costurou" a defesa tricolor, cruzou na área e viu Alisson errar ao tentar afastar. Livre de marcação, Pedro Henrique, que havia entrou no lugar de Paulo Baya no intervalo, aproveitou o descuido do meio-campista para balançar as redes no Morumbis.
Com o gol sofrido, o São Paulo voltou a impor um estilo de jogo ofensivo e obrigou o Ceará a se defender. Dono da posse da bola, a equipe mandante investia, principalmente, em jogadas pelas laterais do campo com Cédric e Lucas Moura. O Vovô, por sua vez, mostrou boa organização na última linha e também aproveitou para cometer faltas visando frear a reação paulista.
Posteriormente, o Alvinegro de Porangabuçu percebeu a pouca efetividade e criatividade do time de Crespo e começou a trabalhar melhor as jogadas. Aos 40, Pedro Raul teve excelente chance de marcar após receber livre, mas demorou a finalizar e perdeu a posse da bola.
No fim, o Ceará ainda teve um pênalti marcado após Guilherme ser derrubado na área, mas o VAR foi acionado e o árbitro Bruno Arleu de Araújo anulou o lance.
São Paulo 0x1 Ceará - Ficha técnica
São Paulo
3-5-2: Rafael; Alan Franco (Lucas Moura), Arboleda e R. Tolói (Sabino); Cédric (Dinenno), Bobadilla, Alisson, Rodriguinho (Maílton) e Enzo Díaz; Ferreira (Lucca) e Luciano. Téc: Hernán Crespo
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho (Zanocelo) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano, Pedro Raul (Vina) e Paulo Baya (Pedro Henrique). Téc: Léo Condé
Local: Estádio Morumbis, em São Paulo/SP
Data: 29/9/2025
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo/RJ
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique/RJ e Márcia Bezerra Lopes/RO
VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ
Gols: 10min/2ºT - Pedro Henrique (CEA)
Cartões amarelos: Arboleda, Dinenno (SAO), Dieguinho, Lourenço, Pedro Raul, Guilherme (CEA)
Público: 12.314 pessoas