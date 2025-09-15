Pedro Henrique elogia Ceará contra o Vasco e projeta duelo com Bahia: "Voltar a ser forte em casa"

Pedro Henrique, atacante do Ceará, é um dos pilares do time na temporada / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Autor do gol de empate do Ceará com o Vasco nesse domingo, 14, o atacante Pedro Henrique exaltou o resultado da equipe alvinegra fora de casa. Em entrevista no desembarque do Vovô na capital cearense nesta segunda-feira, 15, o camisa 7 ressaltou a importância do ponto somado e já projetou o confronto diante do Bahia, no sábado, 20, na Arena Castelão. "A gente era cobrado de não conseguir os resultados fora de casa, a gente foi lá e mostrou que consegue buscar independentemente das equipes. Sabemos que estamos devendo um pouco em casa, e é isso que vamos tentar corrigir sábado contra o Bahia. Sábado não tem desculpa, a gente precisa dar o nosso melhor para conseguir o resultado [...] Agora é o momento de voltar a ser forte em casa. Sábado a gente conta com o torcedor", comentou.