Pedro Henrique elogia Ceará contra o Vasco e projeta duelo com Bahia: "Voltar a ser forte em casa"Em entrevista no desembarque do Vovô na capital cearense nesta segunda-feira, 15, o camisa 7 ressaltou a importância do ponto somado em terras cariocas
Autor do gol de empate do Ceará com o Vasco nesse domingo, 14, o atacante Pedro Henrique exaltou o resultado da equipe alvinegra fora de casa. Em entrevista no desembarque do Vovô na capital cearense nesta segunda-feira, 15, o camisa 7 ressaltou a importância do ponto somado e já projetou o confronto diante do Bahia, no sábado, 20, na Arena Castelão.
"A gente era cobrado de não conseguir os resultados fora de casa, a gente foi lá e mostrou que consegue buscar independentemente das equipes. Sabemos que estamos devendo um pouco em casa, e é isso que vamos tentar corrigir sábado contra o Bahia. Sábado não tem desculpa, a gente precisa dar o nosso melhor para conseguir o resultado [...] Agora é o momento de voltar a ser forte em casa. Sábado a gente conta com o torcedor", comentou.
Leia mais
Na sequência, o ponta destacou a chegada de reforços no setor ofensivo do Vovô. Na janela de transferências, o clube contratou Vina, Paulo Baya, Rodriguinho e Lucca visando maior competitividade no ataque. Para o jogador, o acréscimo de opções é benéfico para a equipe.
"Aumentou o repertório, professor agora tem muitas opções que antes a gente não tinha. Tem jogadores novos com características diferentes e que já estão dando conta do recado. Quem sai ganhando com isso é o Ceará."
Por fim, Pedro Henrique também comentou sobre a postura do Ceará de não "se entregar" na reta final do jogo e conquistar um empate importante mesmo com um jogador a menos — Rodriguinho foi expulso aos 27 minutos.
"É uma identidade que a gente construiu durante o ano. Foram diversos adversários que tinham grande qualidade, mas a gente mostra que pode conquistar resultados que o grande público vê como difícil. A gente tirou o fantasma externo que nos perseguia de sofrer gols nos últimos minutos. Fomos lá e conseguimos fazer esse gol nos últimos minutos", afirmou o ponta.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente