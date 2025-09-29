Pedro Henrique celebra gol em vitória do Ceará contra São Paulo: "Nosso coletivo merece"

Autor do tento decisivo, o camisa 7 enalteceu a chegada de reforços ao elenco do time de Porangabuçu e comentou sobre proposta que recebeu do Athletico em junho

"Essa é a essência do nosso clube: é o torcedor que nos acompanha. É por eles que a gente tenta dar sempre o máximo. Às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, mas hoje o grupo está de parabéns. Eu acredito que nosso coletivo merece essa vitória por trabalhar muito, por enfrentar um adversário de muita tradição, de muita qualidade. Feliz novamente de fazer gol de novo, com foco total aqui", disse.

Autor do gol da vitória do Ceará diante do São Paulo nesta segunda-feira, 29, o atacante Pedro Henrique celebrou o resultado positivo da equipe fora de casa. Em entrevista após o duelo, o camisa 7 destacou o trabalho do elenco e enalteceu o apoio do torcedor.

Na sequência, o jogador ainda comentou sobre a possibilidade de ter trocado de clube na última janela de transferências. Em junho, o Vovô recusou uma proposta do Athletico Paranaense pelo atleta.

"Há dois meses tive uma possível saída do clube. (Agora) Retomar o foco, tentar recuperar o meu melhor futebol, que eu sei que eu ainda estou longe de fazer, mas eu trabalho para caramba, eu sou um cara que em toda minha carreira eu entreguei tudo que eu pude. Só tenho a agradecer a minha família que está em casa, minha esposa, meus filhos, que sabem o quanto eu amo o que eu faço, o quanto eu me dedico."

Por fim, Pedro Henrique enalteceu a chegada de reforços ao elenco do time de Porangabuçu. Com o resultado conquistado, o Ceará subiu para a 11ª posição na tabela, com 31 pontos somados.

"As vinda dos reforços engrandeceu a qualidade do nosso time. A gente sofria em situações que às vezes a gente não tinha como repor em qualidade. A gente tá repondo em qualidade, todos os meninos que entram ou saem. Eu também já tive situações que tive que sair da partida e hoje eu entrei. Vai ser assim, até o final do ano a gente tem que pensar no coletivo, que é assim que a gente vai conquistar os nossos objetivos", comentou.