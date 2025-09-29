Ceará abre 9 pontos de distância para o Z-4 da Série A após vitória diante do São Paulo

Ceará abre 9 pontos de distância para o Z-4 da Série A após vitória diante do São PauloAlvinegro abriu distância considerável para o Juventude, que ocupa a 17ª colocação. O time gaúcho tem 22 pontos
Vitorioso no duelo contra o São Paulo na noite desta segunda-feira, 29, no Morumbis, o Ceará subiu para a 11ª posição na tabela de classificação da Série A, com 31 pontos conquistados. Para além disso, a equipe agora tem nove pontos de vantagem em relação ao Z-4 da competição nacional.
Com o fim da 25ª rodada do certame, o Alvinegro abriu distância considerável para o Juventude, que ocupa a 17ª colocação. O time gaúcho tem 22 pontos em 24 jogos disputados — mesma quantidade do Vovô. Entre eles, há ainda Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Santos.
Atualmente, o Z-4 é formado, além do Papo, por Vitória, Fortaleza e Sport. Os times citados têm 22, 21 e 14 pontos somados, respectivamente.
Após bater o São Paulo, o Ceará agora foca suas atenções no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, 2, às 19 horas, a equipe duela contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).