Ceará abre 9 pontos de distância para o Z-4 da Série A após vitória diante do São Paulo

Vitorioso no duelo contra o São Paulo na noite desta segunda-feira, 29, no Morumbis, o Ceará subiu para a 11ª posição na tabela de classificação da Série A, com 31 pontos conquistados. Para além disso, a equipe agora tem nove pontos de vantagem em relação ao Z-4 da competição nacional.

Com o fim da 25ª rodada do certame, o Alvinegro abriu distância considerável para o Juventude, que ocupa a 17ª colocação. O time gaúcho tem 22 pontos em 24 jogos disputados — mesma quantidade do Vovô. Entre eles, há ainda Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Santos.