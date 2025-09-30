Condé exalta "resultado expressivo" contra o São Paulo, mas mira sequência na Série A

“É um resultado muito importante, temos que valorizar a entrega dos atletas. É sempre muito difícil jogar contra o São Paulo no Morumbis, mas estudamos bastante e sabíamos a dinâmica deles de pressão na saída de bola e tentamos criar alternativas para sair disso. [...] Ficamos muito felizes pela performance da nossa equipe, principalmente na fase defensiva. Levamos um resultado muito expressivo para casa”, disse o treinador.

No último jogo da 25ª rodada da Série A, o Ceará venceu o São Paulo por 1 a 0 , no Morumbis, nessa segunda-feira, 30. Com o triunfo, o Alvinegro voltou à 11ª colocação, com 31 pontos, e abriu nove de vantagem para a zona de rebaixamento . Técnico do Vovô, Léo Condé exaltou a vitória de sua equipe e fez um balanço da campanha até aqui.

Apesar da vitória importante, Condé reforçou que o Ceará permanece focado na luta pela permanência na Série A. “Nossa expectativa é concluir o quanto antes o objetivo de garantir a permanência e, quem sabe, buscar algo maior dentro da competição nas rodadas finais. Acho que, de modo geral, o Ceará vem fazendo um Campeonato consistente”, enfatizou.



O gol da vitória alvinegra saiu dos pés de Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo para substituir Paulo Baya. O atacante, que recentemente perdeu espaço entre os titulares, revelou que cogitou sair do clube na última janela, após ser sondado pelo Athletico-PR. Em coletiva, Condé ressaltou a importância do jogador no elenco.

“Ao longo da temporada, o Pedro teve um início muito bom, depois teve uma lesão que o afastou por um bom tempo e retornou jogando bem. Também teve um período (sem marcar gol) que acontece com qualquer atleta, talvez até por essa situação (de proposta para sair do Ceará). Acabaram também chegando outros atletas para a posição dele, mas ele continuou trabalhando e nós contamos muito com ele. É um segundo atacante com características muito particulares, daqui a pouco vai ter mais oportunidades para começar jogando.”

Reencontro com o Vitória

O Ceará terá uma sequência intensa antes da pausa para a Data Fifa de outubro. Na quinta-feira, 2, o time visita o Vitória no Barradão, às 19 horas, pela 26ª rodada. Logo em seguida, recebe o Santos no Castelão, às 20h30min do domingo, 5.