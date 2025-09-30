Invicto há 3 jogos, Ceará tem campanha top-6 de visitante na Série A

Invicto há 3 jogos fora, Ceará tem campanha top-6 como visitante na Série AApós vitória no Morumbis, Vovô terá sequência decisiva como visitante contra rivais diretos na luta contra o rebaixamento
Para se manter competitivo na Série A é preciso cumprir uma regra simples, mas difícil de executar: vencer em casa e pontuar fora. É desta maneira que o Ceará tem apresentado uma campanha regular como visitante. O Alvinegro soma três partidas sem derrota fora de seus domínios e, com esse desempenho recente, figura entre os seis melhores visitante do Brasileirão.
Com 36,1% de aproveitamento longe da Arena Castelão, o Vovô divide posição no ranking com Bahia e RB Bragantino. No topo da lista estão Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder da competição, ambos com 69% de rendimento.
Logo depois aparecem Cruzeiro, com 52,8%; Botafogo, com 46,2%; e Mirassol, com 43,6%. Os números mostram a consistência que o Ceará tem encontrado fora de casa e explicam a distância de nove pontos que o Vovô abriu para a zona de rebaixamento.
Leia mais
A vitória por 1 a 0 contra o São Paulo no Morumbis, nessa segunda-feira, 29, foi a terceira do time como visitante nesta edição da Série A. Antes, o Ceará havia superado o então líder Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1, e o Fortaleza por 1 a 0.
Além das três vitórias, o Vovô soma quatro empates e cinco derrotas como visitante, acumulando 13 pontos em 36 disputados fora de seus domínios, desempenho que sustenta a atual campanha.
Agora, buscando melhorar ainda mais o saldo como visitante, o Ceará terá outros compromissos longe de casa. Já na próxima quinta-feira, 2, o time de Porangabuçu encara o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas; e, na semana seguinte, visita o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE).
Ambos os adversários estão no Z-4, o que aumenta a responsabilidade do Vovô para conquistar pontos que podem ser determinantes para a permanência. Passada essa sequência, entrará em campo como visitante contra o Atlético-MG, que também vive má fase no Brasileirão.
Para o técnico Léo Condé, os resultados como visitante reforçam a confiança da equipe, mas a prioridade segue sendo garantir a permanência na elite. “Nossa expectativa é concluir o quanto antes o objetivo de garantir a permanência e, quem sabe, buscar algo maior dentro da competição nas rodadas finais. Acho que, de modo geral, o Ceará vem fazendo um campeonato consistente”, afirmou após a vitória sobre o Tricolor paulista.