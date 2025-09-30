Invicto há 3 jogos, Ceará tem campanha top-6 de visitante na Série A

Ceará em vitória sobre o São Paulo no Morumbis pela Série A 2025 / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Para se manter competitivo na Série A é preciso cumprir uma regra simples, mas difícil de executar: vencer em casa e pontuar fora. É desta maneira que o Ceará tem apresentado uma campanha regular como visitante. O Alvinegro soma três partidas sem derrota fora de seus domínios e, com esse desempenho recente, figura entre os seis melhores visitante do Brasileirão.

Além das três vitórias, o Vovô soma quatro empates e cinco derrotas como visitante, acumulando 13 pontos em 36 disputados fora de seus domínios, desempenho que sustenta a atual campanha. Agora, buscando melhorar ainda mais o saldo como visitante, o Ceará terá outros compromissos longe de casa. Já na próxima quinta-feira, 2, o time de Porangabuçu encara o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas; e, na semana seguinte, visita o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Ambos os adversários estão no Z-4, o que aumenta a responsabilidade do Vovô para conquistar pontos que podem ser determinantes para a permanência. Passada essa sequência, entrará em campo como visitante contra o Atlético-MG, que também vive má fase no Brasileirão.