São Paulo: "momento crítico" após derrota para Ceará e antes do Fortaleza

Pedro Raul e Alisson disputam lance no jogo São Paulo x Ceará, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: RUBENS CHIRI/Saopaulofc.net

Após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, nessa segunda-feira, 29, o técnico Hernán Crespo falou abertamente, na coletiva pós-jogo, sobre o “momento crítico” vivido pelo São Paulo depois do revés para o Alvinegro, em pleno Morumbis, e antes de enfrentar o Fortaleza. O resultado positivo, com gol de Pedro Henrique, foi o primeiro do escrete de Porangabuçu atuando como visitante contra o Tricolor Paulista na Série A do Brasileirão.

Após encarar o Vovô, agora a equipe do Morumbis vai visitar o Fortaleza, na próxima quinta-feira, 2, às 19h30min, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A. Crise política A eliminação na Libertadores também acirrou o clima fora de campo. Torcedores realizaram protestos pedindo a saída do presidente Júlio Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. Faixas, cânticos e até tampas de caixão com fotos dos dirigentes marcaram as manifestações.