Sem Pedro Raul, Ceará realiza penúltimo treinamento antes de duelo contra São Paulo

O camisa 9 do Vovô já havia ficado de fora do duelo contra o Bahia, tratando um edema na região do quadril

No CT de Porangabuçu, o técnico Léo Condé coordenou mais um treinamento tático, além de uma atividade de criação de jogadas ofensivas e um coletivo.

O Ceará realizou na manhã deste sábado, 27, seu quinto e penúltimo treinamento preparatório para a partida diante do São Paulo , válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Os times se enfrentam na segunda-feira, 29, às 20 horas, no Estádio MorumBis, na capital paulista.

A principal ausência do momento ficou por conta de Pedro Raul. O camisa 9 do Vovô, que já ficou de fora do duelo contra o Bahia, tratando um edema na região do quadril, não esteve presente no momento e permanece sendo dúvida para o embate ante o Tricolor.

Neste cenário, contando com os retornos, o Vovô deve ir a campo com: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Henrique (Pedro Raul se estiver apto).

Atualmente na 13ª colocação da tabela, o Vovô soma 28 pontos em 23 partidas disputadas no certame nacional. O São Paulo, adversário da vez, é 7º lugar com 35 pontos e está brigando por vaga na Libertadores do próximo ano.