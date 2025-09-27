Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem Pedro Raul, Ceará realiza penúltimo treinamento antes de duelo contra São Paulo

O camisa 9 do Vovô já havia ficado de fora do duelo contra o Bahia, tratando um edema na região do quadril
Autor Levi Lima
O Ceará realizou na manhã deste sábado, 27, seu quinto e penúltimo treinamento preparatório para a partida diante do São Paulo, válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Os times se enfrentam na segunda-feira, 29, às 20 horas, no Estádio MorumBis, na capital paulista.

No CT de Porangabuçu, o técnico Léo Condé coordenou mais um treinamento tático, além de uma atividade de criação de jogadas ofensivas e um coletivo.

A principal ausência do momento ficou por conta de Pedro Raul. O camisa 9 do Vovô, que já ficou de fora do duelo contra o Bahia, tratando um edema na região do quadril, não esteve presente no momento e permanece sendo dúvida para o embate ante o Tricolor.

Neste cenário, contando com os retornos, o Vovô deve ir a campo com: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Henrique (Pedro Raul se estiver apto).

Atualmente na 13ª colocação da tabela, o Vovô soma 28 pontos em 23 partidas disputadas no certame nacional. O São Paulo, adversário da vez, é 7º lugar com 35 pontos e está brigando por vaga na Libertadores do próximo ano.

 

