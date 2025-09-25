Ceará terá retornos de três defensores e dois meio-campistas contra São Paulo

Ceará terá retornos de três defensores e dois meio-campistas contra São PauloOcupando a 12ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos conquistados, o Ceará chegará ao MorumBis vindo de dois empates na competição
Diante do São Paulo, na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas, no Morumbis, o técnico Léo Condé, do Ceará, contará com cinco retornos: o zagueiro Marcos Victor; os laterais Matheus Bahia e Fabiano; e os meio-campistas Richardson e Rodriguinho.
Curiosamente, nenhum dos atletas está voltando de lesão. Os defensores Marcos Victor e Matheus Bahia não atuaram no último sábado, 20, no empate por 1 a 1 com o Bahia, por questão contratual — eles pertencem ao Esquadrão.
Já Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho estavam suspensos em razão de cartões tomados no jogo contra o Vasco, na rodada anterior, e cumpriram suspensão automática no embate ante o Esquadrão.
“Retornar é de uma felicidade imensa, ficar de fora para mim sempre é muito difícil, pois sempre quero ajudar de alguma forma os meus companheiros. Os retornos fortalecem ainda mais o nosso time, ajuda o técnico Léo Condé a ter mais opções de escolha, mais jogadores a disposição. Tenho certeza que iremos fazer uma excelente semana de trabalho e buscar o melhor resultado possível”, comentou Matheus Bahia.
Em um cenário diferente dos anteriores, é esperado que o meia Lucas Mugni volte a estar à disposição de Condé na próxima rodada. O camisa 10 do Vovô, que ficou fora dos dois últimos jogos do Alvinegro tratando um desconforto na posterior da coxa direita, foi reintegrado ao elenco nesta semana, mas sua volta aos gramados contra o São Paulo ainda é incerta.
Ocupando a 12ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos conquistados, o Ceará chegará ao Morumbis vindo de dois empates na competição, contra Vasco e Bahia.