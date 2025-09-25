Ceará terá retornos de três defensores e dois meio-campistas contra São Paulo

Matheus Bahia é um dos retornos do Ceará para a partida diante do São Paulo. / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Diante do São Paulo, na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas, no Morumbis, o técnico Léo Condé, do Ceará, contará com cinco retornos: o zagueiro Marcos Victor; os laterais Matheus Bahia e Fabiano; e os meio-campistas Richardson e Rodriguinho. Leia também: Mugni retorna aos treinos no Ceará e deve ser novidade contra o São Paulo



Leia também: Paulo Baya elogia São Paulo, mas destaca força do Ceará e projeta "grande jogo"

Em um cenário diferente dos anteriores, é esperado que o meia Lucas Mugni volte a estar à disposição de Condé na próxima rodada. O camisa 10 do Vovô, que ficou fora dos dois últimos jogos do Alvinegro tratando um desconforto na posterior da coxa direita, foi reintegrado ao elenco nesta semana, mas sua volta aos gramados contra o São Paulo ainda é incerta.