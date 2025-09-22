Condé comenta lesão de Pedro Raul e avalia foco do Ceará na Série A

Condé comenta lesão de Pedro Raul e avalia foco do Ceará na Série AEquipe alvinegra terá uma semana de preparação até o próximo compromisso contra o São Paulo
No empate em 1 a 1 diante do Bahia, no último sábado, 20, o Ceará entrou em campo sem uma de suas principais referências ofensivas. Momentos antes da bola rolar, o clube anunciou que o atacante Pedro Raul havia sofrido um edema na região do quadril e, por isso, ficou de fora da partida. Em entrevista coletiva, o técnico Léo Condé falou sobre o desfalque do atacante e a escolha por Aylon, que o substituiu no jogo.
“Foi no penúltimo treino. O Pedro fez a semana toda normal e fez o penúltimo treino, que foi de ajuste tático, e sentiu, no finalzinho. Um lance, e, de certa forma, nos surpreendeu, até porque a gente já estava com a equipe bastante mexida. Então, a escolha pelo Aylon foi nesse sentido. Eu fiz a opção pelo Aylon para não mexer ainda mais”, afirmou Condé.
O comandante também destacou a importância do período de intervalo antes do próximo compromisso. O Alvinegro só volta a campo no dia 29, quando viaja até São Paulo para enfrentar o tricolor paulista no Morumbis, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A.
“O mais importante, nesse momento, é a gente, no primeiro momento, conseguir recuperar os atletas que vêm jogando mais tempo. No primeiro momento, é recuperar esses atletas e, ao mesmo tempo, preparar e dar mais ritmo de treino, jogo-treino com os meninos da base, para aqueles que precisam mais”, disse o treinador.
Na 11ª posição, Ceará soma 28 pontos na tabela e busca manter a regularidade para voltar ao G-10 e se afastar da zona de risco. O elenco do Vovô se reparesenta na tarde desta terça-feira, 23, em Porangabuçu.