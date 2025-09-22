Condé comenta lesão de Pedro Raul e avalia foco do Ceará na Série A

No empate em 1 a 1 diante do Bahia, no último sábado, 20, o Ceará entrou em campo sem uma de suas principais referências ofensivas. Momentos antes da bola rolar, o clube anunciou que o atacante Pedro Raul havia sofrido um edema na região do quadril e, por isso, ficou de fora da partida. Em entrevista coletiva, o técnico Léo Condé falou sobre o desfalque do atacante e a escolha por Aylon, que o substituiu no jogo.



“Foi no penúltimo treino. O Pedro fez a semana toda normal e fez o penúltimo treino, que foi de ajuste tático, e sentiu, no finalzinho. Um lance, e, de certa forma, nos surpreendeu, até porque a gente já estava com a equipe bastante mexida. Então, a escolha pelo Aylon foi nesse sentido. Eu fiz a opção pelo Aylon para não mexer ainda mais”, afirmou Condé.