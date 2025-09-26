Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Médico do Ceará é convocado pela CBF para competição de beach soccer

A partir do dia 2 de outubro, Joaquim Garcia Filho se juntará ao restante do corpo médico da seleção em Teresópolis, no Rio de Janeiro
O médico Joaquim Garcia Filho, do Ceará, foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e fará parte do corpo clínico que atuará na Liga Evolución de Beach Soccer, competição organizada pela Conmebol, que acontecerá entre os dias 8 e 12 de outubro, em Itajaí (SC).

A partir da próxima quinta-feira, 2, o especialista do Alvinegro se juntará ao restante do corpo-médico da seleção em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde será responsável pelo time principal, além do sub-20.

Em entrevista ao site do Vovô, o médico destacou que esse chamado reflete o trabalho desenvolvido pelo Centro de Saúde e Performance (Cesp) do clube. Em julho deste ano, Joaquim Garcia chegou à marca de 500 jogos no Alvinegro.

“Essa convocação representa o reconhecimento, em nível nacional, do trabalho que o CESP vem realizando. Temos números de impacto na redução das lesões, além de um trabalho de prevenção realizado com excelência. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora por me permitir viver este momento”, destacou.

“Estendo o agradecimento ao presidente João Paulo Silva e à diretoria de futebol por me liberarem para contribuir com a seleção. Agora, é desempenhar um trabalho de alto nível junto à delegação brasileira que disputará a Liga Evolución da Conmebol”, completou.

Esta é a terceira convocação de Joaquim Garcia Filho para atuar em seleções brasileiras. Em 2020, ele integrou a equipe médica no amistoso de masters da Amarelinha contra a Itália, em homenagem aos 25 anos do tetracampeonato mundial. Já em 2021, Joaquim fez parte do corpo clínico da seleção sub-15.

