Mugni retorna aos treinos no Ceará e deve ser novidade contra o São Paulo

Após ficar de fora dos empates contra Vasco e Bahia, devido uma lesão na musculatura posterior da coxa direita, o meio-campista Lucas Mugni foi reintegrado ao restante do elenco do Ceará. O meia sentiu um desconforto na região no embate contra o Juventude, no último dia 30, e esteve no Departamento Médico do clube desde então.

Conforme o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO/CBN, o camisa 10 do Alvinegro já iniciou trabalhos com o grupo no início dessa semana, logo é esperado que ele esteja à disposição do técnico Léo Condé no embate contra o São Paulo, na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas.