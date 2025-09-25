Mugni retorna aos treinos no Ceará e deve ser novidade contra o São Paulo

Mugni retorna aos treinos no Ceará e deve ser novidade contra o São PauloO meia sentiu um desconforto na posterior da coxa direita no embate contra o Juventude, no último dia 30, e esteve no Departamento Médico do clube desde então
Após ficar de fora dos empates contra Vasco e Bahia, devido uma lesão na musculatura posterior da coxa direita, o meio-campista Lucas Mugni foi reintegrado ao restante do elenco do Ceará. O meia sentiu um desconforto na região no embate contra o Juventude, no último dia 30, e esteve no Departamento Médico do clube desde então.
Conforme o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO/CBN, o camisa 10 do Alvinegro já iniciou trabalhos com o grupo no início dessa semana, logo é esperado que ele esteja à disposição do técnico Léo Condé no embate contra o São Paulo, na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas.
Leia mais
Titular absoluto no início do ano, Mugni tem alternando entre a titularidade e o banco de reserva em seus últimos jogos. Após um início impactante no Brasileirão deste ano, o argentino viu Lourenço atuar por algumas vezes como o meio-campista mais avançado no esquema tático de Condé. Entretanto, seu retorno é considerado bastante importante para o comandante Alvinegro.
Nessa temporada, o meia de 33 anos foi a campo 37 vezes defendendo o escrete de Porangabuçu, tendo participado diretamente de 12 gols, sendo três gols e nove assistências. Dentre essas assistências, cinco foram distribuídas na Série A, posicionando o atleta do Vovô como o quinto maior “garçom” da competição.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente