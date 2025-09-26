Análise tática: como joga o São Paulo, próximo adversário do Ceará na Série A

Argentino Hernán Crespo é o técnico do São Paulo e prioriza posse de bola em seu estilo de jogo / Crédito: Paulo Pinto / São Paulo FC

Em busca de voltar a vencer na Série A, o Ceará visita o São Paulo nesta segunda-feira, 29, em jogo da 25ª rodada da competição nacional. Os times se enfrentam às 20 horas (de Brasília), no Morumbis. No confronto, o Alvinegro de Porangabuçu vai enfrentar um adversário que, apesar dos resultados negativos recentes, mostrou boa evolução tática desde a chegada do técnico Hernán Crespo em junho.

Desde a chegada de Crespo, Marcos ganhou o status de "ditar o ritmo" e é influente na construção de jogadas, seja pela movimentação ou pela troca de passes que proporciona com os companheiros, neste caso, Bobadilla e Alisson. Com um modelo de jogo associativo, o São Paulo raras vezes explora lançamentos longos e prioriza jogadas curtas, fator que potencializa o volante citado. A dinâmica do terceiro homem, terceira opção elencada, é uma das forças do time do Morumbis. Para progredir, o primeiro homem, geralmente o zagueiro, busca um passe mais distante sem tantos riscos para o segundo homem, geralmente marcado e que exerce o papel de pivô. A partir disso, passa a bola para o terceiro homem, que chega para a jogada de frente e com campo a percorrer, tornando a jogada mais limpa, seja para finalização ou para lançar um quarto homem em melhor condição de receber. Esquemas táticos utilizados na fase ofensiva: 3-5-2 ou 3-4-3

Como o São Paulo defende? Na fase defensiva, o São Paulo utiliza, primordialmente, uma linha de cinco, que é fechada após os alas recuarem e se juntarem a trinca de zagueiros. No meio-campo, a variação é maior: em alguns jogos, apenas os meio-campistas descem e formam uma segunda linha de três, mas há casos de descida do segundo atacante para formar uma linha com quatro atletas, deixando apenas o centroavante mais avançado. O time de Crespo também exerce marcação dupla em muitas jogadas. No caso, um jogador cerca na frente e outro ao lado ou atrás dobra — esse geralmente tenta bote surpresa. Os laterais da equipe têm características de saltar a marcação para pressionar, fazendo com que os volantes fiquem na cobertura. Esquemas táticos utilizados na fase defensiva: 5-3-2 ou 5-4-1