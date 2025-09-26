Análise tática: como joga o São Paulo, próximo adversário do Ceará na Série A

Análise tática: como joga o São Paulo, próximo adversário do Ceará na Série AO Alvinegro de Porangabuçu vai enfrentar um adversário que, apesar dos resultados negativos recentes, mostrou boa evolução tática desde a chegada do técnico Hernán Crespo em junho
Em busca de voltar a vencer na Série A, o Ceará visita o São Paulo nesta segunda-feira, 29, em jogo da 25ª rodada da competição nacional. Os times se enfrentam às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.
No confronto, o Alvinegro de Porangabuçu vai enfrentar um adversário que, apesar dos resultados negativos recentes, mostrou boa evolução tática desde a chegada do técnico Hernán Crespo em junho.
Como o São Paulo ataca?
Antes acostumado a verticalizar a maioria das jogadas com Luis Zubeldía, o Tricolor mudou seu estilo de jogo com a volta de Crespo e se tornou uma equipe mais cadenciada, que não vê "problema" em trocar o máximo de passes possíveis para infiltrar na área adversária.
Essa filosofia de valorizar o passe, inclusive, já fica evidente na primeira fase de construção: a saída de bola. Com um esquema de três zagueiros, o time ganha superioridade numérica na saída, aumentando as opções, e conta com defensores que detém características de bom passe, especialmente Alan Franco e Ferraresi.
Passada a saída de bola, a equipe paulista geralmente tem três opções para avançar: investir em jogadas com os alas, acionar Marcos Antônio ou utilizar da dinâmica do terceiro homem. A primeira acontece com certa frequência, mas perde para a segunda, que explora as qualidades do volante.
Desde a chegada de Crespo, Marcos ganhou o status de "ditar o ritmo" e é influente na construção de jogadas, seja pela movimentação ou pela troca de passes que proporciona com os companheiros, neste caso, Bobadilla e Alisson. Com um modelo de jogo associativo, o São Paulo raras vezes explora lançamentos longos e prioriza jogadas curtas, fator que potencializa o volante citado.
A dinâmica do terceiro homem, terceira opção elencada, é uma das forças do time do Morumbis. Para progredir, o primeiro homem, geralmente o zagueiro, busca um passe mais distante sem tantos riscos para o segundo homem, geralmente marcado e que exerce o papel de pivô. A partir disso, passa a bola para o terceiro homem, que chega para a jogada de frente e com campo a percorrer, tornando a jogada mais limpa, seja para finalização ou para lançar um quarto homem em melhor condição de receber.
Esquemas táticos utilizados na fase ofensiva: 3-5-2 ou 3-4-3
Como o São Paulo defende?
Na fase defensiva, o São Paulo utiliza, primordialmente, uma linha de cinco, que é fechada após os alas recuarem e se juntarem a trinca de zagueiros. No meio-campo, a variação é maior: em alguns jogos, apenas os meio-campistas descem e formam uma segunda linha de três, mas há casos de descida do segundo atacante para formar uma linha com quatro atletas, deixando apenas o centroavante mais avançado.
O time de Crespo também exerce marcação dupla em muitas jogadas. No caso, um jogador cerca na frente e outro ao lado ou atrás dobra — esse geralmente tenta bote surpresa. Os laterais da equipe têm características de saltar a marcação para pressionar, fazendo com que os volantes fiquem na cobertura.
Esquemas táticos utilizados na fase defensiva: 5-3-2 ou 5-4-1
Pontos positivos e negativos
Como pontos fortes, o Tricolor pode levar a melhor em jogadas trabalhadas utilizando a dinâmica do terceiro homem, que muitas vezes confundem adversários. Marcos Antônio, crucial na construção do jogo, necessita de uma marcação especial.
Por outro lado, o Ceará pode utilizar, principalmente, da velocidade dos seus pontas devido à característica do time paulista de saltar a marcação com os laterais. Caso o movimento não seja coordenado, esses jogadores deixam as costas livres sem cobertura, lacuna que pode ser usufruída pelo Vovô.