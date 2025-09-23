Defesa do Ceará foi vazada em 10 dos últimos 12 jogos; confira númerosVovô vive momento de alta inconstância na temporada, mas segue na 11ª colocação na tabela, com 28 pontos somados após 23 partidas
O Ceará vive um momento de alta inconstância na temporada. Com o empate diante do Bahia no último sábado, a equipe chegou a uma sequência de apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos. Os números negativos, que acabam por influenciar na tabela do Brasileirão e diminuir a distância do time para o Z-4, passam pela defesa do grupo comandado por Léo Condé.
Isso porque nesse mesmo recorte dos últimos 12 jogos, o Alvinegro de Porangabuçu foi vazado em 10 partidas. Os únicos embates no qual o Vovô não tomou gol foi no empate em 0 a 0 contra o Grêmio e na vitória por 1 a 0 diante do Bragantino, em casa. Ao todo, nessas 12 partidas, foram 13 gols tomados.
Ofensivamente, os números dos últimos 12 jogos também acendem um alerta. Foram apenas 8 tentos feitos, com seis jogos sem marcar.
A próxima chance do Vovô de se reconectar com uma vitória será na próxima segunda-feira, 29. às 20 horas, quando irá enfrentar o São Paulo pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão, no Morumbis, em São Paulo. Antes disso, o Tricolor do Morumbi recebe a LDU Quito nesta quinta-feira, 25, às 19 horas, pelas quartas de final da Libertadores.
Confira últimos 12 jogos do Ceará:
- Ceará 1 x 1 Bahia
- Vasco 2 x 2 Cará
- Ceará 0 x 1 Juventude
- Grêmio 0 x 0 Ceará
- Bahia 1 x 0 Ceará
- Ceará 1 x 0 Bragantino
- Palmeiras 2 x 1 Ceará
- Ceará 1 x 1 Flamengo
- Cruzeiro 1 x 2 Ceará
- Ceará 0 x 2 Mirassol
- Internacional 1 x 0 Ceará
- Ceará 0 x 1 Corinthians