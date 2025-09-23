Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa do Ceará foi vazada em 10 dos últimos 12 jogos

Vovô vive momento de alta inconstância na temporada, mas segue na 11ª colocação na tabela, com 28 pontos somados após 23 partidas
O Ceará vive um momento de alta inconstância na temporada. Com o empate diante do Bahia no último sábado, a equipe chegou a uma sequência de apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos. Os números negativos, que acabam por influenciar na tabela do Brasileirão e diminuir a distância do time para o Z-4, passam pela defesa do grupo comandado por Léo Condé.

Isso porque nesse mesmo recorte dos últimos 12 jogos, o Alvinegro de Porangabuçu foi vazado em 10 partidas. Os únicos embates no qual o Vovô não tomou gol foi no empate em 0 a 0 contra o Grêmio e na vitória por 1 a 0 diante do Bragantino, em casa. Ao todo, nessas 12 partidas, foram 13 gols tomados.

Ofensivamente, os números dos últimos 12 jogos também acendem um alerta. Foram apenas 8 tentos feitos, com seis jogos sem marcar. 

A próxima chance do Vovô de se reconectar com uma vitória será na próxima segunda-feira, 29. às 20 horas, quando irá enfrentar o São Paulo pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão, no Morumbis, em São Paulo. Antes disso, o Tricolor do Morumbi recebe a LDU Quito nesta quinta-feira, 25, às 19 horas, pelas quartas de final da Libertadores. 

Confira últimos 12 jogos do Ceará:

  • Ceará 1 x 1 Bahia
  • Vasco 2 x 2 Cará
  • Ceará 0 x 1 Juventude
  • Grêmio 0 x 0 Ceará
  • Bahia 1 x 0 Ceará
  • Ceará 1 x 0 Bragantino
  • Palmeiras 2 x 1 Ceará
  • Ceará 1 x 1 Flamengo
  • Cruzeiro 1 x 2 Ceará
  • Ceará 0 x 2 Mirassol
  • Internacional 1 x 0 Ceará
  • Ceará 0 x 1 Corinthians

