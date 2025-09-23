Defesa do Ceará foi vazada em 10 dos últimos 12 jogos

O Ceará vive um momento de alta inconstância na temporada. Com o empate diante do Bahia no último sábado, a equipe chegou a uma sequência de apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos. Os números negativos, que acabam por influenciar na tabela do Brasileirão e diminuir a distância do time para o Z-4, passam pela defesa do grupo comandado por Léo Condé.

Isso porque nesse mesmo recorte dos últimos 12 jogos, o Alvinegro de Porangabuçu foi vazado em 10 partidas. Os únicos embates no qual o Vovô não tomou gol foi no empate em 0 a 0 contra o Grêmio e na vitória por 1 a 0 diante do Bragantino, em casa. Ao todo, nessas 12 partidas, foram 13 gols tomados.