Ceará não vence São Paulo fora de casa há 10 anos; confira retrospecto

Ceará não vence São Paulo fora de casa há 10 anos; confira retrospectoVovô vai visitar o Tricolor na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela 25ª rodada da Série A 2025
Com foco em voltar a vencer na Série A do Brasileirão, o Ceará vai visitar o São Paulo na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela 25ª rodada da competição nacional.
No confronto, porém, o Vovô terá que quebrar um jejum que já dura mais de uma década. Isso porque o último triunfo alvinegro ante o Tricolor como visitante ocorreu no dia 20 de agosto de 2015, quando os cearenses venceram por 2 a 1 pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano — na volta, os paulistas venceram por 3 a 0 e se classificaram.
Desde então, os times se enfrentaram em seis oportunidades na capital paulista, com três vitórias da equipe da casa e três empates. No retrospecto geral, de acordo com o site oGol, ocorreram 31 duelos na história, sendo 16 triunfos do São Paulo, seis do Ceará e outros 10 empates.
Ocupando a 11ª colocação na tabela de classificação, o Vovô almeja pontuar no confronto para tentar retornar ao G-10 e, assim, se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, a distância para o Vitória, primeiro time do Z-4, é de seis pontos.
Confira retrospecto do Ceará contra o São Paulo como visitante:
- 14 jogos
- 1 vitória
- 3 empates
- 10 derrotas