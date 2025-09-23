Ceará não vence São Paulo fora de casa há 10 anos; confira retrospecto

Vovô vai visitar o Tricolor na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela 25ª rodada da Série A 2025

Com foco em voltar a vencer na Série A do Brasileirão, o Ceará vai visitar o São Paulo na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela 25ª rodada da competição nacional.

No confronto, porém, o Vovô terá que quebrar um jejum que já dura mais de uma década. Isso porque o último triunfo alvinegro ante o Tricolor como visitante ocorreu no dia 20 de agosto de 2015, quando os cearenses venceram por 2 a 1 pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano — na volta, os paulistas venceram por 3 a 0 e se classificaram.