Ceará chega ao Cearense Feminino com três contratações anunciadas

Vovô irá estrear na competição neste domingo, 28, às 15 horas, no CT Franzé Morais diante do São Gonçalo, pela primeira rodada do certame estadual

O Ceará entrará em campo neste domingo, 28, às 15 horas, CT Franzé Morais, em Itaitinga, na estreia do Campeonato Cearense Feminino, em busca do tricampeonato consecutivo e do hexacampeonato geral do certame estadual. Para a competição, após as eliminações na Copa do Brasil e no Brasileirão A3, o clube priorizou a contratação de novas jogadoras.

O movimento fez com que o time pausasse as atividades da base até o final do ano. Conforme apuração do Esportes O POVO, a pausa teve como principal intuito para concentrar o investimento mensal que iria para base — cerca de R$ 30 mil/mês — no time profissional adulto. Com isso, o clube anunciou a chegada de três novas atletas para a disputa do Estadual.

A primeira anunciada foi a zagueira Emely Paixão. Campeã com o Vovô em 2024, a defensora de 23 anos cumpriu passagem no Paysandu, onde disputou a Série A2 do Brasileiro e a Copa do Brasil, antes de retornar ao Alvinegro. Ela está com contrato firmado com o time comandado por Erivelton Viana até o fim de novembro deste ano.

Além dela, quem também irá reforçar a defesa das Alvinegras é a goleira Mayara Gonçalves. A atleta também possui passagem pelo Ceará, clube que defendeu entre as temporadas de 2019 e 2020 até ir para o Botafogo e posteriormente para o futebol do Oriente Médio.

No ataque, o reforço ficou por conta da ponta-esquerda Jojo. Artilheira das Alvinegras em 2025 com três gols marcados, a atacante deixou o clube após a Série A3 do Campeonato Brasileiro para defender o Mixto-MT na Série A2. e retorna para o Estadual. Ao site do clube, a artilheira salientou a vontade de ajudar o clube na busca pelo título.