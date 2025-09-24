Paulo Baya elogia São Paulo, mas destaca força do Ceará e projeta "grande jogo"Vovô encara o Tricolor na próxima segunda-feira, 29, no Morumbis, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
Titular do Ceará após a Data Fifa de setembro, o atacante Paulo Baya concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 24, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 17 projetou o duelo contra o São Paulo, marcado para próxima segunda-feira, 29, no Morumbis, e elogiou o adversário.
"A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o São Paulo. É uma equipe qualificada, vem numa crescente e em boa fase com a chegada do novo treinador. Mas sabemos da qualidade que temos, então vamos para lá fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com um resultado positivo para quebrar o tabu", disse.
Na sequência, o ponta de 26 anos ressaltou que o grupo alvinegro segue focado em melhorar a performance na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Vovô ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação, com 28 pontos somados.
"Entre a gente o clima está muito bom. A gente vem jogando bem, criando oportunidades, mas faz parte do futebol. Ás vezes temos um volume alto, mas não estamos aproveitando. É trabalhar e melhorar a cada dia para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades."
Por fim, Paulo Baya também comentou acerca da sua adaptação no Alvinegro de Porangabuçu, revelou ansiedade pelo primeiro gol e afirmou que a concorrência o ajuda a evoluir.
"Estou muito feliz pela sequência e pela rápida adaptação. Claro que bate uma ansiedade para o primeiro gol, mas também estou tranquilo. O importante é ajudar meus companheiros [...] São jogadores que tenho máximo respeito por cada um. Eles me ajudam a evoluir", ressaltou.