Paulo Baya elogia São Paulo, mas destaca força do Ceará e projeta "grande jogo"

Paulo Baya em jogo do Ceará contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Serie A / Crédito: Samuel Setubal

Titular do Ceará após a Data Fifa de setembro, o atacante Paulo Baya concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 24, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 17 projetou o duelo contra o São Paulo, marcado para próxima segunda-feira, 29, no Morumbis, e elogiou o adversário. "A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o São Paulo. É uma equipe qualificada, vem numa crescente e em boa fase com a chegada do novo treinador. Mas sabemos da qualidade que temos, então vamos para lá fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com um resultado positivo para quebrar o tabu", disse.