Com laterais lesionados, Nicolas deve ser titular do Ceará contra o Juventude

O lateral-esquerdo Nicolas deve ser titular do Ceará na partida contra o Juventude, neste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé, que já não contava com Matheus Bahia, lesionado, também não terá à disposição Rafael Ramos.
Segundo apuração de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN, o lateral português, que entrou como titular nos últimos dois jogos do Alvinegro pelo lado esquerdo do campo, sentiu um desconforto muscular no início da semana e não deve se recuperar a tempo para a partida deste sábado.
O reserva de Matheus Bahia na posição vem sendo muito criticado por torcedores alvinegros após a eliminação do escrete cearense na Copa do Nordeste, no qual Nicolas esteve envolvido diretamente no gol do Tricolor Baiano, já no fim do confronto.
No entanto, apesar das críticas, a comissão técnica dará suporte e confiança ao atleta. Sobretudo, conforme Horácio, também existe a possibilidade de Dieguinho atuar na lateral esquerda no embate contra o Verdão.
Importante ausência defensiva
Além das ausências citadas anteriormente, quem não poderá jogar contra o Verdão é Willian Machado. O zagueiro, principal peça do sistema defensivo de Condé, recebeu seu terceiro cartão amarelo na Série A contra o Grêmio, pela última rodada do certame, e terá que cumprir suspensão automática no duelo deste sábado.
Sendo assim, para a posição, o técnico do Vovô deverá, provavelmente, optar por Éder ou Marcos Victor, para repor a linha de defesa do escrete de Porangabuçu.