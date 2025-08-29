Com laterais lesionados, Nicolas deve ser titular do Ceará contra o Juventude

Nicolas foi contratado para ser o reserva imediato de Matheus Bahia na lateral-esquerda do Vovô / Crédito: Samuel Setubal

O lateral-esquerdo Nicolas deve ser titular do Ceará na partida contra o Juventude, neste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé, que já não contava com Matheus Bahia, lesionado, também não terá à disposição Rafael Ramos. Segundo apuração de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN, o lateral português, que entrou como titular nos últimos dois jogos do Alvinegro pelo lado esquerdo do campo, sentiu um desconforto muscular no início da semana e não deve se recuperar a tempo para a partida deste sábado.