Ceará divulga parcial com 25 mil torcedores confirmados para duelo contra Juventude

Os sócios do clube podem confirmar presença no jogo através do site sociovozao.com / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Mais de 25 mil torcedores alvinegros já confirmaram suas presenças na Arena Castelão para a partida entre Ceará e Juventude, que acontece neste sábado, 30, válida pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A parcial de torcedores que estarão presentes no Gigante da Boa Vista foi divulgada pelo time de Porangabuçu na noite desta quarta-feira, 27.