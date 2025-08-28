Ceará divulga parcial com 25 mil torcedores confirmados para duelo contra Juventude

Ceará divulga parcial com 25 mil torcedores confirmados para duelo contra JuventudeA parcial de torcedores que estarão presentes no Gigante da Boa Vista foi divulgada pelo time de Porangabuçu na noite desta quarta-feira, 27
Mais de 25 mil torcedores alvinegros já confirmaram suas presenças na Arena Castelão para a partida entre Ceará e Juventude, que acontece neste sábado, 30, válida pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Embalados pela sequência positiva como mandante, onde não perde a dois jogos, os comandados de Léo Condé buscam no duelo contra o Papo reencontrar a vitória na Série A.
Após superar o RB Bragantino por 1 a 0 em seus domínios, o escrete de Porangabuçu realizou dois jogos pelo Brasileirão fora de seu estado, onde perdeu por 1 a 0 para o Bahia e empatou em 0 a 0 com o Grêmio.
Todos os bilhetes podem ser adquiridos inicialmente no site vozaotickets.com. As vendas também acontecem presencialmente nas Lojas Vozão, localizadas nos shoppings Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, Kennedy, Eusébio, Aldeota e na sede do clube em Porangabuçu.
Os sócios do clube podem confirmar presença no jogo através do site sociovozao.com, conforme a categoria do plano.
Para o embate contra os gaúchos, todos os setores do Gigante da Boa Vista foram disponibilizados, com exceção da Superior Sul, destinada à torcida jaconera, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).
Valores dos ingressos para Ceará x Juventude:
- Superior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada).
- Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada).
- Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada).
- Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada).
- Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada).
- Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada).
- Premium: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia-entrada).