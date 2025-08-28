Adversário do Ceará, Juventude possui a pior campanha como visitante nesta Série A

O Vovô, por sua vez, é dono da oitava melhor campanha como mandante entre os 20 clubes da Série A

Neste sábado, 30, o Ceará recebe o Juventude na Arena Castelão, em jogo da 22ª rodada da Série A do Brasileirão. No duelo, o Alvinegro, que não vence a dois jogos, busca aproveitar o desempenho negativo do Papo atuando fora dos seus domínios na atual edição do certame.

Com somente um ponto conquistado longe dos territórios gaúchos, os jaconeros disputaram nove duelos como visitante, sendo oito derrotas, e um único empate. Curiosamente, o solitário ponto conquistado pelo Juventude longe de seus domínios aconteceu justamente na última partida do Papo como visitante, no empate em 2 a 2 com o Vitória, pela 20ª rodada.