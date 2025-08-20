Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Richardson lamenta queda do Ceará para o Bahia no Nordestão: "Falhamos em uma bola"

Com a eliminação no Nordestão, o Alvinegro de Porangabuçu agora foca apenas na Série A. Time já entra em campo no sábado, 23, diante do Grêmio, fora de casa
Um dos capitães do Ceará, o volante Richardson lamentou a eliminação da equipe na semifinal da Copa do Nordeste para o Bahia nesta quarta-feira, 20. Em entrevista ainda no campo, o jogador destacou a boa atuação alvinegra, sobretudo no segundo tempo e pediu foco do time para o restante da temporada.

"A gente sabe que o Bahia é muito forte jogando aqui. Eles têm um time que joga junto há bastante tempo, então muita variação de jogo. A gente soube suportar bem. No segundo tempo, igualamos o jogo. Os primeiros 15, 20 minutos a gente foi melhor, mas agora é levantar a cabeça. Apesar de tudo, a gente fez um jogo competitivo. Falhamos em uma bola. A bola acabou batendo ali no atacante deles e indo para o gol. Temos o Brasileirão pela frente. Apesar de perder o jogo, a gente está em um momento de confiança", disse.

Com a eliminação no Nordestão, o Alvinegro de Porangabuçu agora foca apenas na Série A do Campeonato Brasileiro. Na 10ª colocação na tabela, o time soma 25 pontos até o momento e já entra em campo no sábado, 23, diante do Grêmio, fora de casa.

