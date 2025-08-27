Ceará não vence o Juventude há três jogos; veja retrospecto do confronto

Ceará e Juventude jogam sábado, 30, pelo Brasileirão. / Crédito: Fernando Alves/ECJuventude

Em busca de galgar novos espaços na primeira parte da tabela do Brasileirão, o Ceará recebe o Juventude neste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do certame nacional. Para chegar em uma nova colocação do torneio, o Vovô terá que quebrar uma sequência de resultados negativos no retrospecto contra a equipe gaúcha. Isso porque há três jogos entre os times que o Alvinegro de Porangabuçu não pontua. No primeiro turno do atual Brasileirão, pela 3ª rodada, um triunfo jaconero por 2 a 1 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Antes disso, os times haviam se enfrentado pela última vez na Série B de 2023, com vitórias do Juventude por 1 a 0 no primeiro turno em casa e por 3 a 1 no segundo turno.