Ceará não vence o Juventude há três jogos; veja retrospecto do confronto

De lá para cá, equipes se enfrentaram em três ocasiões, com três vitórias para a equipe gaúcha. Partida pela Série A irá ocorrer neste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza
Em busca de galgar novos espaços na primeira parte da tabela do Brasileirão, o Ceará recebe o Juventude neste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do certame nacional. Para chegar em uma nova colocação do torneio, o Vovô terá que quebrar uma sequência de resultados negativos no retrospecto contra a equipe gaúcha.

Isso porque há três jogos entre os times que o Alvinegro de Porangabuçu não pontua. No primeiro turno do atual Brasileirão, pela 3ª rodada, um triunfo jaconero por 2 a 1 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Antes disso, os times haviam se enfrentado pela última vez na Série B de 2023, com vitórias do Juventude por 1 a 0 no primeiro turno em casa e por 3 a 1 no segundo turno.

O último triunfo do Vovô diante do Juventude ocorreu em 2022, justamente tendo o Ceará como mandante. Na Arena Castelão, na ocasião, o Alvinegro bateu o clube gaúcho por 4 a 1, com um gol contra de Vitor Mendes e outros tentos de Cléber, Fernando Sobral e Erick. 

Vantagem do Ceará como mandante

É justamente em casa, aliás, que o Ceará possui os melhores resultados diante do Juventude. Em seis partidas disputadas no retrospecto do Vovô como mandante, são quatro vitórias alvinegras, um empate e somente um triunfo jaconero. 

O time gaúcho deve, no entanto, tentar diminuir a vantagem do Ceará no histórico para fugir da zona da degola. Atualmente a equipe pe a 18ª colocada da Série A com 18 pontos somados após 20 partidas disputadas. 

O Ceará tem ao seu favor um bom retrospecto como mandante na atual Série A. Em dez partidas em casa, o time de Léo Condé contabilizou cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com dez gols marcados e sete tomados.

