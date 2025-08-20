Ceará sofre gol nos acréscimos e é eliminado da Copa do Nordeste pelo Bahia

Partida entre Bahia e Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Ceará acabou derrotado pelo Bahia por 1 a 0, com gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo, em duelo único válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Com o resultado negativo, o Alvinegro de Porangabuçu se despediu da competição regional e agora passa a ter o foco totalmente voltado para a Série A. O Vovô não terá muito tempo para lamentar o revés, já que no próximo sábado, 23, volta a entrar em campo para encarar o Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão. Na elite nacional, os comandados do técnico Léo Condé ocupam a 10ª posição, com 25 pontos conquistados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bahia 1x0 Ceará: o jogo O primeiro tempo na Arena Fonte Nova foi movimentado, com intensidade, forte marcação e muita correria de ambos os times, mas com poucas chances claras de gol. Taticamente, o duelo se desenrolou conforme o projetado, dentro das características das equipes: o Bahia, com mais posse de bola e postura propositiva, enquanto o Ceará esteve compacto na defesa, com o intuito de explorar os contra-ataques. Embora o Alvinegro de Porangabuçu tenha se portado bem defensivamente, pecou nos momentos com a bola nos pés. Muitos erros de passe – apenas 73% de aproveitamento nesse quesito – e pouca organização na saída de bola fizeram o Vovô ser praticamente nulo no ataque. Sem conseguir construir jogadas de pé em pé, o time cearense passou a exagerar nos lançamentos, recurso que não trouxe efeito positivo. Não à toa, os comandados de Léo Condé finalizaram somente uma vez na direção correta do gol defendido por Ronaldo. O Bahia, apoiado por sua torcida, até tentou pressionar em alguns momentos da etapa inicial, mas a boa marcação do Ceará freou o ímpeto. Ademir, pela direita e marcado pelo improvisado Rafael Ramos na lateral-esquerda, foi quem conseguiu gerar alguns lances de perigo. Após a conversa no vestiário, o Ceará voltou para o segundo tempo com postura totalmente diferente: mais propositivo, mantendo a posse da bola e dominando por completo o Bahia, que ficou desnorteado. Intenso, o Alvinegro passou a incomodar a defesa do Tricolor de Aço, rondando a grande área por mais de dez minutos – mas ainda sem eficiência nas conclusões.