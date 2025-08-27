Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Próximo rival do Ceará, Nenê cresce com Carpini e vive fase decisiva

Próximo rival do Ceará, Nenê cresce com Carpini e vive fase decisiva

Desde o retorno do técnico, o meia de 44 anos participou diretamente de cinco dos sete gols marcados pelo Papo em quatro jogos
Autor Levi Lima
Próximo adversário do Ceará, o Juventude chega para o duelo da 22ª rodada da Série A com o experiente Nenê, de 44 anos, em alta após Thiago Carpini reassumir o comando da equipe. Desde a reestreia do treinador, o Papo entrou em campo quatro vezes, somou sete pontos e teve o camisa 10 participando diretamente de cinco dos sete gols marcados pelo time alviverde.

No primeiro jogo da volta de Carpini, o Juventude venceu o Corinthians por 2 a 1 e o meia deu assistência para Matheus Babi marcar o segundo gol do time gaúcho. Na partida, Nenê saiu do banco para ajudar o Papo.

Nas três partidas seguintes, o Juventude marcou em todas, e Nenê participou diretamente de pelo menos um gol em cada jogo. Antes dessa sequência, o time havia balançado as redes somente cinco vezes em toda a Série A. 

Contra o Vitória, pela 20ª rodada, novamente vindo do banco quando o Leão vencia por 2 a 0, o meia foi decisivo: deu assistência para Igor Formiga e, já nos acréscimos, converteu o pênalti que garantiu o empate por 2 a 2.

No duelo com o Vasco, no Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 14ª rodada, Nenê foi titular pela primeira vez na nova passagem de Carpini. Logo aos três minutos, abriu o placar em cobrança de pênalti, conduzindo o time até a vitória por 2 a 0.

Já diante do Botafogo, no último domingo 24, foi titular pela terceira vez na temporada — a segunda sob Carpini — e, apesar da derrota por 3 a 1, registrou sua terceira assistência nos últimos quatro jogos.

Antes da chegada de Carpini, Nenê havia contribuído somente em dois gols, ambos no Campeonato Gaúcho, com assistências contra Internacional e Grêmio.

