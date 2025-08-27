Próximo rival do Ceará, Nenê cresce com Carpini e vive fase decisiva

Antes da chegada de Carpini, Nenê havia contribuído apenas em dois gols, ambos no Campeonato Gaúcho / Crédito: Gabriel Tadiotto/E.C Juventude

Próximo adversário do Ceará, o Juventude chega para o duelo da 22ª rodada da Série A com o experiente Nenê, de 44 anos, em alta após Thiago Carpini reassumir o comando da equipe. Desde a reestreia do treinador, o Papo entrou em campo quatro vezes, somou sete pontos e teve o camisa 10 participando diretamente de cinco dos sete gols marcados pelo time alviverde. No primeiro jogo da volta de Carpini, o Juventude venceu o Corinthians por 2 a 1 e o meia deu assistência para Matheus Babi marcar o segundo gol do time gaúcho. Na partida, Nenê saiu do banco para ajudar o Papo.