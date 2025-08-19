Ceará é o único time da Série A que não recebeu cartões vermelhos

Willian Machado é um dos destaques da equipe / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará não recebeu nenhum cartão vermelho em 2025, sendo a única equipe da Série A a não ter tido nenhum jogador advertido com a tarja. Quando a estatística é expandida para cartões amarelos, o Ceará aparece como a "média" da lista, sendo o 10º do quesito, com 45 advertências sofridas. Em números gerais, o Vovô é a oitava equipe que menos levou cartões, amarelos ou vermelhos, na primeira divisão. Os dados foram colhidos do portal da ESPN e podem ser considerados surpreendentes, uma vez que o Ceará adota uma postura defensiva na maior parte dos jogos.

"É um alerta que a gente sempre faz, porque o campeonato não permite jogador expulso no começo do jogo, no meio do jogo, e acabar sofrendo com isso. Então a gente alerta muito os jogadores, mas eles também têm essa assimilação e esse entendimento", concluiu. As estatísticas disponíveis no portal Sofascore também ajudam a ilustrar a importância de determinados jogadores na construção da marca de nenhum vermelho no ano. Dieguinho, volante titular da equipe, é o 14º em desarmes, com 39, o quinto em interceptações, com 26, e o terceiro em disputas de bola ganhas, com 118. Willian Machado, zagueiro, é outro destaque da equipe. O defensor é o segundo com mais duelos aéreos ganhos, 52, o 19º em disputas de bola vencidas, com 90, e o primeiro em cortes, com 150. Os jogadores citados também estão entre os que menos foram amarelados a serviço do Vovô, com cada um recebendo somente duas advertências.