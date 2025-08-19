Ceará é o único time da Série A que não recebeu cartões vermelhos

Ceará é o único time da Série A que não recebeu cartões vermelhosEm números gerais, o Vovô é a oitava equipe que menos levou cartões, amarelos ou vermelhos, na primeira divisão
O Ceará não recebeu nenhum cartão vermelho em 2025, sendo a única equipe da Série A a não ter tido nenhum jogador advertido com a tarja. Quando a estatística é expandida para cartões amarelos, o Ceará aparece como a "média" da lista, sendo o 10º do quesito, com 45 advertências sofridas.
Em números gerais, o Vovô é a oitava equipe que menos levou cartões, amarelos ou vermelhos, na primeira divisão. Os dados foram colhidos do portal da ESPN e podem ser considerados surpreendentes, uma vez que o Ceará adota uma postura defensiva na maior parte dos jogos.
Já tendo atuado em algumas partidas com três volantes, a equipe de Porangabuçu foge do esteriótipo de equipe truculenta e se mostra bastante disciplinada nos jogos. Isto passa, também, por desempenho individual de alguns atletas.
Após o jogo contra o RB Bragantino, que ocorreu no sábado, 16, o treinador Léo Condé concedeu entrevista e comentou o feito do Vovô de não ter tido nenhum jogador expulso no ano. Para o treinador, o coletivo e a concentração são a chave para a marca.
"É um trabalho de todos, a gente alerta muito. Acho que vocês já conhecem minha maneira de trabalhar, u sempre prezo muito pelo equilíbrio, tanto no equilíbrio técnico e tático, quanto no equilíbrio emocional. A gente pode e deve ser competitivo sendo leal. A gente procura entrar dessa forma, de preocupar só em jogar futebol. É claro que às vezes acontece no calor do jogo, dependendo da situação, mas de modo geral os atletas são jogadores muito centrados, muito concentrados, se respeitam muito, escutam muito", disse o treinador.
"É um alerta que a gente sempre faz, porque o campeonato não permite jogador expulso no começo do jogo, no meio do jogo, e acabar sofrendo com isso. Então a gente alerta muito os jogadores, mas eles também têm essa assimilação e esse entendimento", concluiu.
As estatísticas disponíveis no portal Sofascore também ajudam a ilustrar a importância de determinados jogadores na construção da marca de nenhum vermelho no ano. Dieguinho, volante titular da equipe, é o 14º em desarmes, com 39, o quinto em interceptações, com 26, e o terceiro em disputas de bola ganhas, com 118.
Willian Machado, zagueiro, é outro destaque da equipe. O defensor é o segundo com mais duelos aéreos ganhos, 52, o 19º em disputas de bola vencidas, com 90, e o primeiro em cortes, com 150. Os jogadores citados também estão entre os que menos foram amarelados a serviço do Vovô, com cada um recebendo somente duas advertências.
Do outro lado da moeda, Fernando Sobral, Fabiano Souza e Pedro Henrique. O volante recebeu seis amarelos, enquanto o lateral e o atacante receberam cinco cartões cada.
Clubes da Série A com mais cartões vermelhos
- Atlético-MG – 4
- Fortaleza – 4
- Grêmio – 3
- Red Bull Bragantino – 3
- Vitória – 3
- Santos – 3
- Bahia – 2
- Juventude – 2
- Vasco da Gama – 2
- Cruzeiro – 2
- Internacional – 2
- Mirassol – 1
- Sport – 1
- Botafogo – 1
- Fluminense – 1
- Palmeiras – 1
- São Paulo – 1
- Corinthians – 1
- Flamengo – 0
- Ceará – 0
