"Copa do Nordeste é a chance de conquistarmos mais um título esse ano", destaca Aylon

Aylon comemora gol no jogo Ceará x Bragantino, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Samuel Setubal

Entre as rodadas da Série A do Brasileirão, onde briga para se fixar na primeira página da tabela, o Ceará disputará nesta quarta-feira, 20, as semifinais da Copa do Nordeste diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em busca de uma oportunidade de conquistar mais um título em 2025. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 18, o atacante Aylon destacou como a equipe enxerga a competição como mais uma chance após do Campeonato Cearense de levantar um troféu, para consagrar ainda mais a atual temporada.