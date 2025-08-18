"Copa do Nordeste é a chance de conquistarmos mais um título esse ano", destaca Aylon

"Copa do Nordeste é a chance de conquistarmos mais um título esse ano", destaca AylonAtacante falou sobre gana da equipe de Porangabuçu em conquistar título regional em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 18. Vovô enfrentará o Bahia pelas semis da competição nesta quarta-feira, 20
Entre as rodadas da Série A do Brasileirão, onde briga para se fixar na primeira página da tabela, o Ceará disputará nesta quarta-feira, 20, as semifinais da Copa do Nordeste diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em busca de uma oportunidade de conquistar mais um título em 2025.
Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 18, o atacante Aylon destacou como a equipe enxerga a competição como mais uma chance após do Campeonato Cearense de levantar um troféu, para consagrar ainda mais a atual temporada.
"Copa do Nordeste é a chance de conquistarmos mais um título esse ano. A gente sabe como é bom, o quanto é bom isso, e tá próximo. Acho que são três jogos pra conquistar esse título e queremos continuar fazendo história. Eu já tenho alguns títulos, mas o pessoal que tá chegando também quer continuar a fazer história, marcar o nome dentro do clube. Então é mais uma oportunidade, uma chance, e vamos fortes para esse jogo", acentuou ele.
Com transmissão das rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, Ceará e Bahia duelam por uma vaga na final da Copa do Nordeste às 21h30min da próxima quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova.
